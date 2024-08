La tajante opinión de Marcela Tinayre sobre el escándalo de Alberto Fernández: “Lo detesto”

La denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género trajo historias paralelas del exmandatario con otras mujeres como es el video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial tomando cerveza. Pero no solo eso, sino que salieron a la luz listas, videos y fotos que rememoran el escándalo que surgió en plena pandemia y la fiesta que se realizó en Olivos.

A raíz de la polémica semana que vivió Alberto Fernández, varios famosos opinaron de los conflictos que tienen como protagonista al exmandatario. Una de ella es Marcela Tinayre, la conductora e hija de Mirtha Legrand, quien no dudó en dejar su postura de los hechos y fue contundente con Alberto Fernández.

Marcela estuvo de invitada en el programa de streaming de Ángel de Brito y allí habló de la política, su mamá y diferentes temáticas sociales. Fiel a su estilo, la hija de Mirtha Legrand no tiene problemas de expresar lo que piensa y dejar en claro su postura.

Marcela Tinayre Foto: instagram/soymarcelatinayre

Marcela Tinayre apuntó contra Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Al ser consultada sobre la denuncia por violencia de la ex primera dama a Alberto Fernández, la conductora expresó: “Yo detesto a Fabiola y Alberto por la fiesta. Yo enterré también a mi marido. Se lo llevaron un día. Estuvo internado una semana. Nunca más lo pude ver a mi esposo Marcos Gastaldi”.

“Si bien tenía ya otro tipo de enfermedad y se murió y no me dejaron entrar, solo como un paria en un cementerio y después de eso sale a los cuatro días la fiesta de Olivos. Quiero marcar bien esto. Sigo pensando lo peor de eso. Lo que hizo me parece espantoso, siniestro, agresivo, violento, lo que quiera. Pero ante el hecho de una mujer golpeada, no es que bajo la guardia de lo otro quiero que se sepa bien lo de la mujer golpeada”, agregó indignada Marcela Tinayre.

“Muchas cosas. Uno se empieza a preguntar ella tampoco era una mujer cualquiera que se podía ir de la casa porque hubiese sido un escándalo nacional y además con miedo. No te sorprende que todo el mundo dice ‘si se sabía’, ¿nadie lo dijo antes?”, comentó la conductora.