La vez que Viviana Canosa recibió mensajes de Alberto Fernández: “Casi me voy de la televisión”

Alberto Fernández, el expresidente de la Nación Argentina, tiene 65 años y se encuentra en el foco de las noticias y no por su labor política, sino porque salieron a la luz los mensajes violentos que enviaba contra su expareja, Fabiola Yáñez y fotos de ellas golpeada por el exmandatario.

Alberto Fernández en el centro de la polémica. Foto: LM

Dentro de este contexto, Lilia Lemoine, la diputada por el partido de la Libertad Avanza, escribió en X (Twitter): “Viviana Canosa había denunciado esto sobre Alberto Fernández. Hoy recordé en TN. Ella me atacó, yo también, nos dimos con todo, pero eso no cambia estos hechos y hoy me solidarizo. Me pregunto cuántas mujeres más pasaron por esto, tener que soportar el abuso de poder de un misógino”.

Lilia Lemoine recordó el tenso momento entre Viviana Canosa y Alberto Fernández Foto: Captura de X

¿Qué pasó entre Viviana Canosa y Alberto Fernández?

Durante la pandemia de Covid-19, en julio de 2020, Viviana Canosa reveló en el programa que conducía en El Nueve que Alberto Fernández le había enviado mensajes violentos en más de una oportunidad: “Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda. Cuando me desperté al otro día me temblaban las piernas, yo vivo con mi papá y con mi hija y la verdad que no se los quería decir. Mi papá se enteró por la tele, llamé a un amigo de la política para ver cómo tomarme este mensaje y estuve todo el día con un nudo en la garganta”.

“Me dio una sugerencia y después a la noche le escribí varios mensajes al Presidente hablando de abuso de poder. Me arrepentí y los borré, pero después le escribí uno en el que le dije que cuando quiera nos tomábamos un café porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento”, agregó Viviana sobre los mensajes con Alberto.

“Eso me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico. Me quedé paralizada, estaba en la cama, la miré a Martina que estaba dormida, se me empezaron a dormir las piernas, empecé a sentir palpitaciones, ataques de pánico. Me angustié y en ese momento dije ‘me voy a la mierda, dejo la radio, la tele, todo. Mi vida vale mucho más’. Pero durante el transcurso del día pensé: ‘Esto me lo gané, laburo de esto, laburo dignamente’”, explicó Canosa.

Desde que salió a luz la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto, Viviana Canosa no habló al respecto del tema.