Yanina Latorre habló sobre el supuesto engaño de Diego Latorre que difundió Fernanda Iglesias: “Mier...”

Yanina Latorre le respondió sin pelos en la lengua a Fernanda Iglesias, quien este martes hizo público un supuesto nuevo engaño de Diego Latorre.

En su programa SQP, la polémica conductora y panelista no negó ni afirmó la infidelidad, pero le dedicó un buen rato a su colega, con quien mantiene una guerra desde hace años.

“Esto te grafica, Fernanda. Sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno y pensás que a mí me pasa lo mismo: me chupa tres huevos, seguí buscando para lastimarme”, respondió con el picante que la caracteriza.

“Sos tan mediocre que contás que extorsionás o amenazás. Y en lugar de hablar de Pepe (Ochoa) o de mí, le buscás mier** a Diego (Latorre). ¿Y sabés por qué, reina? Porque yo estoy acá y vos seguramente en tu casa, mirándome a mí“, lanzó.

“¿Por qué no hacés algo que me lastime? ¿Qué carajo le buscás mier** a Diego? ¿Qué sabés que pasó hace un año entre nosotros? ¿Qué sabés si yo sé o no sé? Yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés“, arremetió.

Luego, pasó a la munición gruesa, contando algunos de los enfrentamiento o discordias que Iglesias habría tenido en ambientes laborales. “No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias por maltratar a trabajadores de Canal 9, porque sos mala mina. Trataste de fajar productoras, amor. Te la agarraste con una productora de Carlos Monti porque pensabas que era amante de tu marido”, siguió Yanina.

Qué contó Fernanda Iglesias sobre el engaño de Diego Latorre

Fernanda Iglesias estaba por lanzar una bomba en el mundo del espectáculo… pero la detuvo en seco. ¿Qué ocurrió? Todo comenzó con un enigmático cargado de detalles del que prometía ir revelando más información, pero una llamada de último momento frenó la difusión del escándalo.

La periodista hizo referencia a una infidelidad que involucraba a un exfutbolista casado, lo que encendió rápidamente las redes. Además, compartió un mensaje que llegó directamente a su celular: “Fer cuando tengas un ratito me gustaría contarte una historia de un reencuentro con un compañero de quinto año (él fue un jugador muy famoso de fútbol, esposo de una famosa panelista rubia muy vigente). Nos vimos hace poco... hermoso reencuentro”, comenzaba el escrito.

Los Latorre se casaron el 11 de agosto de 1994, cuando el exfutbolista era el 10 de Boca. (Archivo La Voz).

Y continuaba: “Nos conocimos en Bariloche año 1986, un montón jajaja”. Con esa frase, el misterio empezó a tomar forma y rápidamente se encendieron las especulaciones. Las pistas del mensaje orientaron la atención hacia alguna pareja del medio que coincidiera con esos detalles. Aunque en ningún momento se mencionaron nombres de manera explícita, todas las miradas apuntaron a una sola posibilidad: ¿Diego Latorre y Yanina Latorre?

“Y con respecto al mensaje... tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar. Lo dejo a tu criterio, amoooor”, escribió Fernanda Iglesias desde su cuenta de Instagram, utilizando con picardía la icónica frase de la panelista de LAM y dejando aún más picante el misterio que rodea a la historia.

Fernanda Iglesias reveló cómo Diego Latorre engañó a Yanina

Iglesias recibió un llamado que lo cambió todo. “Lo que pasó fue que una de las partes involucradas se contactó conmigo, me dijo que no pusiera más nada ‘por favor’... No me desmintió. Me pidió onda Lourdes Sánchez… Y yo dije ‘bueno, está bien, no pasa nada, ya me desquité’”, relató en un video que compartió.

Lejos de esquivar la situación, la periodista anticipó las críticas y respondió con firmeza: “Ahora todos me van a decir que soy medio cagona, que arrugué. Cagona no soy porque lo puse. Ya todo el mundo sabe de quién hablo. Pero soy persona también, y si alguien me dice ‘por favor’, ya está”. Sin revelar más, pero dejando en claro que las pistas eran más que evidentes.