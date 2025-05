Sin filtros, Yanina Latorre reveló por qué Diego la engañó con Natacha Jaitt en 2017: “Se ca...”

Yanina Latorre es una de las periodistas más temidas por los famosos porque conoce los secretos de todos. A pesar de su fuerte carácter para enfrentar las críticas y decir lo que piensa, la contadora pública vivió un fuerte episodio mediático en 2017.

Yanina Latorre, Diego y sus hijos

La famosa está casada hace 30 años con Diego Latorre y tienen dos hijos: Lola y Dieguito, son una de las familias más populares del país. Sin embargo, en 2017, el exfutbolista engañó a Yanina con Natacha Jaitt y la información se hizo pública lo que generó un gran escándalo televisivo.

Yanina y Diego Latorre

A pesar de ser un hecho antiguo en la vida de Yanina, ya que le perdonó a su marido y siguen su vida juntos. De vez en cuando, alguien le recuerda el hecho público. Esto fue lo que pasó durante la discusión virtual que mantuvo con la China Suárez.

Yanina Latorre recordó la infidelidad de Diego con Natacha Jaitt

“¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el ort... Besos“, le escribió la actriz a Yanina haciendo referencia a los detalles que contó Natacha Jaitt sobre sus encuentros con Diego.

Lejos de quedarse callada, Yanina Latorre se defendió y contó por qué cree que Diego la engañó en 2017: "Mi marido al primer casamiento que fue, fue al nuestro. Nunca salió, un bolud... Se ve que a los 40 y pico se calentó, le agarró el viejazo y se calentó con Natacha Jaitt y se la garch...“.

“No jodió a nadie, Natacha era soltera. Y soy tan digna, me paro en este programa y lo digo”, contraatacó la conductora contra la China Suárez y recordando la infidelidad de su esposo.

Si bien Yanina ya olvidó el tema, en algunas de sus peleas mediáticas salta el tema de la infidelidad de Diego a ella.