El tremendo cruce entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar en la mesa de Mirtha Legrand: “No me grites”

La denuncia de Fabiola Yañez hacia Alberto Fernández por violencia de género y las historias paralelas que despertó como son los videos del exmandatario en el despacho presidencial tomando cerveza con Tamara Pettinato llevó a que muchos famosos y figuras importantes opinen sobre el escándalo. En el programa de Mirtha Legrand hablaron del tema y hubo picantes cruces.

En el programa que salió al aire el sábado por la noche estuvieron de invitados Alfredo Casero, Baby Etchecopar, Mónica Gutiérrez y Carlos Ruckauf. Cuando en la mesa se habló del escándalo que protagonizó Alberto Fernández, el actor tomó la palabra y apuntó contra los periodistas.

El picante cruce entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar

Alfredo Casero puso en tela de juicio el rol del periodismo y señaló que muchos medios “protegieron” a Alberto Fernández en la campaña para la presidencia en 2019. Luego, el actor señaló de “ensobrados” a varios comunicadores.

“Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo un egocéntrico, seremos 40 que soportamos censura, me echaron de canales, prohibiciones, carpetazos, críticas, carteles en la calle que me ahorcaban en Río Turbio. No todos somos iguales. No todos tenemos un sobre en casa…”, expresó Baby Etchecopar indignado por la acusación del actor.

Ante eso, Alfredo Casero lo interrumpió y comentó: “No lo tendrás en casa, pero vos me vas a negar que trabajan por pauta…”. A lo que el periodista respondió: “Yo no”.

“Vos estuviste en la tele diciéndolo, adelante de Fantino. Yo no sé usted… no me grites ¡No me grites! No me grites”, retrucó el actor.

Por su parte, el periodista lo interrumpió varias veces para pedirle la palabra, y comentó: “No me dejas hablar. Hablás vos solo. Vos viste lo de Fantino una parte. Yo lo pasé en mi programa. Yo dije que me llamó Larreta para ofrecerme $120.000 por mes y no los acepté”.

Ante la discusión que se desataba en el programa, Mirtha Legrand habló y pidió calma entre los invitados. “Escúchame, Casero, hágame este programa fácil, por favor. No se exalte. La exaltación no sirve para nada”, expresó la conductora.