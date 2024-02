El contundente descargo de Baby Etchecopar sobre la polémica entre Javier Milei y Lali Espósito

El paso de Lali Espósito por el Cosquín Rock 2024 generó una gran polémica. La artista argentina volvió a mostrarse firme con sus convicciones y expresó su postura política sobre el escenario. Por su parte, el mandatario Javier Milei salió al cruce en una entrevista, la apodó “Lali Depósito” y la acusó de cobrar dinero del Estado para financiar sus shows.

Rápidamente, varios famosos, personalidades de la música, el espectáculo y la política, se hicieron eco de los dichos del Presidente de la Nación y marcaron su postura. Entre ellos, Baby Etchecopar, quien decidió opinar sobre la polémica con Lali Espósito tras su paso por el Cosquín Rock 2024.

“Siempre se dice que es un evento privado pero es público porque lo que hay abajo es eso, público. Osea que arengar en contra de un gobierno cuando te manifestaste abiertamente a favor del otro (la oposición) te quita ecuanimidad”, aseguró el periodista en LAM acerca del festival en el cual participaron figura como Lali y Dillom, quienes expresaron sus opiniones políticas sobre el escenario.

Cuando el periodista Pepe Ochoa para le preguntó: “¿Y qué pensás sobre los artistas como Lali? ¿Deberían cerrar el pico y no opinar?”, Baby Etchecopar fue contundente. “No, se puede opinar. Lo que no se puede es tener la mala leche de opinar a favor de otros”, señaló.

“Si Lali no se hubiera sacado fotos con Cristina, uno diría: ‘Bueno, no le gustó’. Hemos tenido gente mucho más talentosa como Atahualpa Yupanqui o Manuel Serrat que nunca estuvieron dándose besos lengua con los presidentes”, planteó el periodista.

Por otra parte señaló: “Creo que a uno puede no gustarle porque a mí no me gusta todo lo que hace Milei. Los chicos olvidan todo muy rápido porque son jóvenes pero tienen que enseñarles respeto”.

Respecto a la actitud del mandatario, Baby Etchecopar soltó: “Es una pavada eso. Todos pueden opinar pero… ¿un Presidente contra Lali Espósito? Yo a Javier lo conozco, es calentón como yo”.

Luego, apuntó contra Dillom, quien también generó revuelo con su frase contra Luis Caputo. “A mi lo que me parece raro es que un artista forree a un Presidente, es irse de las manos con la historieta de: ‘queremos que vuelva Cristina’. A veces es mucho más honroso que se suba al escenario una maravillosa artista como lo es Lali Espósito, y que lo diga porque le conviene, y no que digan: ‘Eh, Milei ¡Vendepatria!”, dijo.

Baby Etchecopar opinó sobre Dillom tras su frase contra Caputo

“No se qué espalda tiene este muchacho y aunque la tuviera, no se dice”, sostuvo Baby Etchecopar acerca de la actitud del cantante al cambiar la letra de “Sr. Cobranza” de Las manos de Filippi en el Cosquín Rock 2024.

“Los artistas fueron mimados por la demagogia populista y ahora se sienten huérfanos. Tenemos que aprender a cortar el cordón umbilical. Estos chicos no perdonan el hecho de quedarse sin la teta”, analizó Baby.