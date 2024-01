Lali Espósito reveló que tiene una curiosa fobia: de qué se trata

No hay dudas de que Lali Espósito es una de las artistas más talentosas y queridas de Argentina y el mundo. La cantante que comenzó su carrera como actriz siendo muy chica, luego se dedicó a la música y hoy cuenta con gran reconocimiento nacional e internacional.

Pero no solo eso, Lali tiene un marcado carisma y personalidad para hacer reír e interactuar de cerca con sus seguidores, lo que hace que sea una de las artistas más queridas. La cantante siempre genera noticias en lo relacionado a su vida tanto laboral como personal.

Luego de su último videoclip en el que aparece Peter Lanzani, su expareja y amigo, el cual generó gran repercusión entre los fanáticos de Casi Ángeles, por la buena onda que siguen manteniendo con los años.

Lali estuvo de invitada en el programa de streaming en el que está su amiga Cande Vetrano, y fue allí que realizó unos pícaros comentarios sobre el actor Peter Lanzani que volvió a generar gran revuelo entre sus seguidores.

Lali Espósito contó que tiene una extraña fobia y las consecuencias que le produce

En ese contexto, la artista contestó a varias preguntas, entre ellas, a la revelación que contó Cande sobre la extraña fobia que tiene Lali. “¿En serio te acordás de eso, amiga?”, comentó sorprendida la cantante al hablar del algodón.

“¿Sabés por qué me acuerdo? Por las maquilladoras, que decían ‘no, el algodón déjalo lejos porque a Lali la pone mal’”, señaló la actriz.

“El concepto algodón me mata”, agregó Lali. “No me molesta el que viene compacto, la nube. Sino cuando lo abrís y quedan los hilitos...”, expresó la intérprete mientras realizaba gestos con su cara.

“Algo de la contextura... No me paso un algodón por la cara ni en pedo”, comentó Lali.

Cande Vetrano opinó sobre el supuesto romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La actriz mantiene una estrecha amistad con Lali debido a que se conocieron cuando eran chicas y ambas daban sus primeros pasos en la actuación.

Frente a sus largo años de amistad, Cande fue consultada sobre el supuesto romance que tiene la artista con el conductor de streaming.

“¿Encontró al indicado Lali? ¿Qué te dijo tu amiga? Por Pedro lo digo...”, comentó el cronista de Socios del Espectáculo a la actriz. A lo que Cande respondió: “No, ni idea, la verdad es que no charlamos de esas cosas”.