El tierno detrás de escena del videoclip entre Lali Espósito y Peter Lanzani: “Al final va beso”

Lali Espósito es una de las cantantes más populares en Argentina y con una enorme trayectoria a pesar de tener solo 32 años. Teniendo en cuenta que comenzó a actuar desde que era solo una niña. En 2013 se lanzó como cantante solista y desde entonces, su carrera musical no tuvo freno.

A mediados de diciembre, Lali lanzó “Mi Fiesta” un video de más de 10 minutos, que se compone de escenas y de dos canciones, “Baum Baum” y “Corazón Perdido”. En dicho videoclip, la cantante actuó con su expareja y su gran amigo, Peter Lanzani.

Luego de casi un mes, Lali publicó en un short de YouTube el detrás de escena del videoclip y escribió: “el crossover más esperado” al presentar varios momentos con Peter, los cuales enloquecieron a los fans en las redes sociales. En primer lugar, se dieron un fuerte abrazo, mientras el actor le decía: “hola, lala”.

Lali Espósito y Peter Lanzani en el videoclip, "Mi Fiesta" Foto: Twitter

Más tarde, se vieron juntos practicando el guión y luego, entre risas Lali le dijo: “al final va beso, ¿sabes? Estaba puesto en el guión”. Peter le respondió: “chapamos” y le dio otro abrazo. Al final, los dos concuerdan en que el resultado quedó hermoso.

En la actualidad, el videoclip posee más de 700.000 reproducciones en el canal de YouTube de Lali, mientras que las canciones más de dos millones de reproducciones en Spotify. Teniendo en cuenta que la cantante posee más de 3.1 millones de oyentes mensuales.

Lali Espósito.

La repercusión de los fans en el video de Lali Espósito y Peter Lanzani

Luego de que Lali publicará el video en su canal de YouTube con el detrás de escena, se duplicó en las redes sociales con comentarios como: “son mi vida entera, vamos a ser laliter para siempre de verdad”, “fuera de joda me parece un error de la matrix que Peter y Lali no estén juntos, pero me alegra un montón que sean así de amigos”, o “¿por qué no pueden casarse? ¿Qué les cuesta?”.