El picante ida y vuelta entre Pampita y Lali Espósito que dio de qué hablar

Pampita es una de las modelos más queridas del país, con una extensa trayectoria en las pasarelas y como figura de los medios de comunicación supo ganarse un lugar en el corazón de los espectadores. Hoy brilla como jurado del Bailando 2023.

La modelo estuvo de invitada en el programa de streaming “La Casa” en Punta del Este donde respondió varias preguntas polémicas que le hicieron. Fue Juariu, quien le preguntó: “Si tenés que elegir una mujer del espectáculo para pasar una noche o que te parezca linda o atractiva o que le darías un beso”.

A lo que la modelo no dudó en responder picante: “Lali, diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta de que es una bomba”. Sin embargo, advirtió: “No me escribas porque todavía no me gustan las mujeres pero... si hay que apostar...”.

“¿La viste bailando en el escenario? Uf...” comentó la modelo.

El comentario hot de la top model llegó a los oídos de la artista pop que fiel a su estilo salió a responder y dejó una llamativa propuesta a Pampita.

La respuesta de Lali Espósito al comentario de Pampita

La cantante utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para dejar una respuesta a la modelo luego de que el video se viralizara. “Che díganle a Pampa que yo re toy eh, diosaaaa”, fue el picante comentario de Lali que rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

La respuesta de Lali Espósito a Pampita Foto: captura x/lali

Si bien se sabe que el comentario de Pampita fue en forma de chiste y como una “fantasía”, Lali no dudó en responder y dejar un picante mensaje para la modelo.

La polémica respuesta de Pampita cuando le pidieron que elija entre Pampita y Nicole Neumann

En el mismo programa la modelo fue sincera y respondió sobre sus excompañeras de modelaje. Cuando Juariu le preguntó: “Estás en un barco. De un lado tenés a Nicole Neumann y del otro a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de ellas dos. ¿A quién rescatás?”.

A lo que la modelo respondió entre risas: “Qué guachada”. Sin embargo, no tuvo problemas en contesta con sinceridad: “Que se ahoguen las dos”.