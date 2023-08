Diego Topa se sinceró y habló por primera vez sobre la mujer que le rompió el corazón: “Nunca me dio bola”.

Diego Topa estuvo hace unas semanas en el ciclo de entrevista “Noche al Dente”, donde rememoró un relato sobre su adolescencia que no pasó desapercibido, ya que este fue un tiempo en el que experimentó los primeros ardores del enamoramiento, las primeras palpitaciones de ese sentimiento, aunque sin éxito.

Durante el programa de Fer Dente en América, Topa seleccionó a un artista que le resultaba afín y que lo acompañó como banda sonora durante el relato. Se trató de César Banana Pueyrredón, quien con algunas de sus canciones más icónicas, lo acompañaron a lo largo de distintas etapas de su vida. De esta manera, el actor compartió qué canciones prefería para aliviar la historia de su desamor.

Diego Topa habló sobre su primer desamor.

La historia de amor que no fue de Diego Topa

De manera detallada, Diego Topa describió las particularidades de ese primer amor juvenil, un amor en sus primeros pasos, y expresó: “Mi primer amor se llamaba Lorena, teníamos 12 años y ella me rompió el corazón”.

“No quería, me decía que sí que no, nunca me dio bola, ni la hora”, recordó Topa sobre aquella experiencia en su vida, señalando que la chica nunca lo supo y que capaz se estaría enterando recién ahora.

Diego Topa reveló que era muy enamoradizo en su adolescencia. Foto: Clarín

Luego, el actor añadió: “Aparte el amor en ese momento era mucho más ingenuo y ahora hay redes y eso, antes era la cartita, dejarla en el banco, dejar una señal para ver qué te escribía el día siguiente, era hermoso eso, yo soy muy romántico”.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, Diego Topa triunfó en el amor. El actor está en pareja y tiene una pequeña llamada Mitaí. A pesar de que no suele compartir algunos detalles de su vida privada, entre ellos la identidad de su pareja y el rostro de su hija. Es una decisión personal, la cual ha explicado en entrevistas como una brindada al ciclo radial “Agarrate Catalina”: “No es que no me atrevía a decirlo, uno viene de la generación de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo. También trabajaba en Disney y no podía decirlo”.

Aunque muchas cosas aún no son conocidas por el público general, de a poco Diego Topa ha revelado algunos detalles. El presentador y su pareja fueron padres en Estados Unidos, a través de un vientre subrogado, y Mitaí nació en enero de 2020. “Mi hija nos dice ‘papá’ a los dos”, contó en otra ocasión, demostrando lo contento que está de haber agrandado la familia.