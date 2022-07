Creer o reventar. A casi 12 años de su muerte, Diego Topa confesó este sábado que recibe señales de Romina Yan. La hija de Cris Morena falleció de manera inesperada y es recordada por sus entrañables personajes hasta el presente. Así lo demostró el actor de Disney como invitado a “PH, Podemos Hablar”.

El artista reveló que guarda una conexión muy especial con la actriz fallecida gracias al especial vínculo que lograron desarrollar en vida. Ante el punto de encuentro sobre quienes “hayan tenido experiencias místicas o paranormales”, el músico no dudó en dar un paso al frente.

La conexión especial de Diego Topa con Romina Yan después de la muerte. Foto: web

Fue cuando ante la inquietud de Andy Kusnetzoff, el ídolo infantil contó: “Me pasa con familiares, con seres queridos que ya no están. Tengo como unas señales, no es que los veo pero si me aparecen cosas en momentos inesperados. Estoy pensando algo y me devuelven como una señal”. Y reveló que en varias oportunidades experimentó esa sensación con Romina Yan.

“Me ha pasado con Romina Yan. Lo he hablado con Cris Morena. Le cuento qué estoy pensando, o qué voy a hacer y me aparece en el auto de forma random una canción de “Chiquititas” que yo había grabado con ella”.

Cuáles fueron las señales que Diego Topa recibió de Romina Yan

El condutor televisivo detalló cuáles fueron las señales que recibió de Romina Yan: “Me aparecieron dos. Una que yo grabé con ella y otra que hice con Jorgelina Aruzzi cuando hice en el homenaje a Romina. Me aparecieron esas canciones en el auto de la nada”.

Y agregó: “También me pasa que me aparecen fotos buscando otras cosas en el celular. Son señales, tienen que ver con gente que uno quiere y ya no está”.

Por su parte, Leo García, también invitado del ciclo junto a Sofía “Jujuy Jiménez” y Erica Fontana, reveló que vivió un momento muy especial con Gustavo Cerati cuando estaba en coma. “Yo estaba en la clínica, él estaba inmovil entonces yo me arrodillé, lo abracé y me largué a llorar y sentí que su mano me estaba acariciando su espalda, real”.

“Creo que tenía ese poder, en ese momento, de salir de su cuerpo. Después empezó a sonar la alarma del respirador porque no quería que esté llorando. Me di cuenta que él no quería que yo esté ahí así. ‘Llorar acá conmigo, no. Por mí no llores’, eso me estaba diciendo”, contó conmovido.