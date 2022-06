Finalmente, rompió el silencio y sus propios prejuicios y Diego Topa presentó de manera oficial a su familia inclusiva. De esta manera, contó que su hija se siente muy feliz de tener dos papás.

Una característica del animador infantil hasta el momento, fue la de resguardar todo el tiempo su vida privada ante los ojos de la prensa y de sus seguidores. De todos modos, y preservando varios aspectos de su intimidad, se animó a contar acerca de su familia inclusiva.

Uno de los motivos que indicó Topa sobre su actitud anterior, era el hecho de no querer verse expuesto ante la mirada ajena. Así, se animó a contar que se encuentra en pareja con otro hombre y que ambos comparten la paternidad con Mitai, su hija.

“No es que no me atrevía a decirlo, uno viene de la generación de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo... También trabajaba en Disney y no podía decirlo. Pero hoy las cosas cambiaron tanto que para mí es un orgullo ahora mostrar mi familia y Mitai es muy feliz con sus dos papás”, confesó Topa.

Topa no quiere mostrar la cara de su hoja Mitai

Hay otras cuestiones que Diego Topa quiere mantener en privado, y una de ellas es no mostrar la cara de su hija Mitai. Esto lo hace para darle la posibilidad a su pequeña de decidir sobre la exposición que quiere tener en las redes sociales.

Mitai nació en enero de 2020, por lo que apenas tiene 2 años y unos meses de vida. Así, Topa explicó las vicisitudes de la crianza en medio de la pandemia de coronavirus: “Nos hizo estar mucho más unidos todavía. A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full”.

Topa explicó por qué no quiere mostrar la cara de su hija en redes sociales. Foto: @diegotopaok

A su vez, se refirió a esta nueva etapa en su vida, con mayores proyectos y más perspectivas laborales: “Es volver a empezar en muchas cosas, pero sin dejar de disfrutar con Mitai”.