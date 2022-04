Pese a su desaparición física, Gerardo Rozín sigue presente en el mundo del espectáculo. En este caso fue Diego Topa quien lo recordó con gran cariño y reveló que el rosarino le dejó producido un programa infantil antes de su muerte.

“A mí me pegó la partida de Gerardo y creo ni él sabía la cantidad de gente que lo amaba”, dijo Topa a radio Mitre, y agregó que el conductor “dejó mucha semilla de amor y familia”. En este marco, señaló que se mantuvo cerca suyo durante su última etapa, más precisamente desde noviembre.

“Me llamó, me junté, me contó todo lo que le estaba pasando, él siempre pidió reserva, siempre fue un guerrero y le ponía mucho amor a todo, y me dijo que tenía ganas de hacer algo conmigo y que sabía que podíamos hacer algo juntos”, explicó.

Fue entonces que empezaron las reuniones con productores asociados y el armado del programa que promete ser sumamente novedoso, y que llevarán a la pantalla más allá del deceso de Rozín. “Unos 20 días antes de la muerte, tuvimos un último zoom, grabemos el trailer, apurémonos, nos decía, estábamos con todo el presupuesto para grabarlo”, contó el animador.

Topa sostuvo que en este proyecto estará la última pareja de Rozín, Eugenia Quibel, aunque todavía resta definir en qué plataforma se verá. “No sé dónde va a estar pero lo vamos a hacer. Tenía que ver con los chicos, con la familia, con la música y es un poquito de él, me dejó esta responsabilidad y lo voy a hacer, lo prometo”, aseveró.

“Gerardo me produjo un programa antes de su muerte y esto no lo sabía nadie. Yo sé que desde algún lado donde esté va a impulsarlo, yo creo que él debe seguir trabajando, las cosas uno las hace en vida para que continúen, haber estado tan cerquita en su final, vamos a estar”, concluyó.