A un año de su muerte, revelan la última carta que escribió Gerardo Rozín para despedirse

A un día del primer aniversario de la muerte de Gerardo Rozín sus familiares dieron a conocer este sábado la emotiva y última carta que escribió para despedirse. A través de las redes sociales, sus exparejas Carmela Bárbaro y Mariana Basualdo publicaron el escrito y conmovieron a los usuarios.

El conductor de “La Peña de Morfi” falleció el 12 de marzo del 2022 después de serle descubierto un tumor cerebral. Tras recibir el diagnóstico, el también periodista comenzó un proceso de despedida tanto de sus familiares como de la televisión y los medios.

Jésica Cirio y Gerardo Rozín históricos conductores de "La Peña de Morfi" Foto: Jésica Cirio

Su muerte impactó en el mundo de la farándula argentina e internacional ya que era una de las personalidades más queridas del ambiente. Ahora sus exparejas dieron a conocer unas de sus últimas palabras de despedida en una publicación en Instagram.

La última carta de Gerardo Rozín

“Paso a decir”, empieza la misiva y sigue: “Paso a decir que me voy contento. Que tengo una hija de diez y un hijo de veinte, y me estoy por morir sabiendo que les dejo la seguridad de que fueron amados. Muy amados. Tienen valores para abrazar y para discutir, pero no arrancan sin ideas. Es un montón. Hemos sido gente de reir mucho, disfrutamos de la ironía y no del sarcasmo. Nos quedaron muchas gracias por hacer juntos, pero se sabe que estas despedidas dejan espacios vacíos”.

Luego habló de los amores del pasodo y sus amistades: “Amé de verdad a las parejas que tuve. Y tuve el don de hacer reír mucho a mis amigos. No soy creyente, no me llevo nada, pero les dejo las carcajadas que les arranqué. Soy una de las personas que más los ha hecho reir. Es otro de mis grandes orgullos”. Al mismo tiempo, reconoció: “Frente a lo inevitable, lo que llegará en poco tiempo, no me siento con derecho a la queja”.

“No es que no reconozca mis defectos sino que errores comete todo el mundo y siento de estuve más en el equipo de los buenos que en el de los otros”, manifestó. También repasó por algunos de sus ciclos en televisión y confesó no estar de humor para hacer chiste.

Gerardo Rozín Foto: instagram/barbaro.carmela

Antes de terminar indicó: “Si alguien me extraña en cualquier canción rosarina o uruguaya, en el saxo de Charles Lloyd, en Bowie o en la fe que canta Montaner me van a encontrar. Siempre. Crecí en los ochenta y me siento obligado a expresar algunos principios una conducta muy en boga por aquellos años: soy judío, socialdemócrata y de central”.

Y cerró con la ilusión de dejar un legado de sus grandes proyectos: “Soy feliz por irme sabiendo que las que producirán ustedes serán aún mejores. Gerardo”.