A casi cuatro meses de la muerte de Gerardo Rozín, su familia y amigos siguen buscando la manera de reponerse para afrontar nuevamente sus rutinas de la manera que el conductor hubiera querido. Es un proceso complejo y no hay una fórmula mágica, pero cada uno de los que conocieron al creador de La Peña del Morfi, ponen todo para estar cada día un poco mejor; ese es el caso de Carmela Bárbaro, expareja y madre de Elena, la hija menor del periodista.

La pequeña cumplió 12 años y comenzó a transitar su adolescencia acompañada por su mamá y marcada por la pronta partida de su padre, pero la fortaleza de Carmela es clave a la hora de sobrellevar el duelo. Luego de que se confirmara la muerte de Rozín, la periodista compartió un sentido pero real mensaje: “No estamos bien, pero vamos a estar bien”.

(Instagram Carmela Bárbaro)

Sin duda, la partida de Gerardo sacudió a todos sus seres queridos y al mundo de la televisión y radio por completo. “No queda otra que salir adelante, estar bien con el dolor que conlleva”, señaló Carmela en diálogo con Agarrate Catalina, y agregó: “Es una marca que va a ser para toda la vida, para mí y mi hija, sobre todo”.

Ella se enteró de la enfermedad de Rozín al mismo tiempo que él y juntos fueron “preparándose” para el triste desenlace. “Fue un proceso muy duro”, reconoció y agregó que estaban muy en contacto, que todo fue conversado y que “en algunas cosas estuvimos de acuerdo y en otras no, pero hice todo lo que pude para respetar su voluntad para que él lo transitara lo mejor posible”.

“Fue haciendo lo que él sentía que tenía que hacer”, señaló Bárbaro y agradeció que “hayan respetado su voluntad de guardarse esto para la intimidad”. Al mismo tiempo, remarcó que Rozín no lo pidió por él, sino para resguardar a sus hijos: “Fue un gesto de cuidado: no lo hizo por él, lo hizo por sus hijos”.

El camino de la enfermedad era incierto y el conductor no quería que sus hijos lo atravesaran con la mirada ajena y la angustia que esto conlleva, por eso su pedido fue para “preservar la cotidianeidad de los chicos”.

En cuanto a como lleva la situación con Elena, la hija que tuvo con Rozín 12 años atrás, comentó que tienen “momento alegre, feliz, sin culpas y tristezas”, y que trabajan mucho para sobrellevar el día a día. “Me apoyé mucho en mi familia y profesionales”, reconoció.

Carmela Bárbaro junto a Gerardo Rozín y a su hija Elena.

Si bien no dio detalles, ya que ella también cuida la intimidad de su hija, Bárbaro contó que la niña “tiene dudas, preguntas”, y que ella insiste “en que la figura de su papá sigue presente, que no es un nombre que no se pueda decir por qué si lo nombramos nos ponemos tristes”. Al mismo tiempo señaló: “Tiene que estar presente su recuerdo y todavía está su presencia: hay marcas, legado. Trato de que no sea un tema tabú”.

“Me ocupo mucho de estar entera para poder sostenerla”, concluyó la periodista, que reconoció que volver a la rutina es complicado, ya que la vida sigue a su ritmo, pero ellas ya no son las mismas personas desde la muerte de Gerardo Rozín.