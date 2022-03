Luego de conocerse la muerte de Gerardo Rozín, el intendente Pablo Javkin, amigo desde la adolescencia y ex compañero de secundaria del conductor, le dedicó unas sentidas palabras. “Se te quiere hermano, furiosa y masivamente”, dijo.

“Una de llorar dirías. Pero esta es de llorar en serio. Con rabia. Hiriente. Si pudieras ver ahora se te irían mucho de los temores. Se te quiere hermano, furiosa y masivamente”, comenzó escribiendo el mandatario rosarino en redes sociales.

Pablo Javkin despidió a Gerardo Rozín en redes sociales Foto: @pablojavkin

“Se llenó la tele de vos, de tu voz, de tu historia, de tu amor incondicional por nuestra patria, nuestra Rosario. Nos dijimos todo, cortando el aire con una tijera, en el orden establecido, comiendo y sintiendo todo como una aventura rara para dos habitantes eternos del patio de nuestro querido Superior. No sé cómo será ahora”, continuó Javkin.

“No se me ocurre cómo hacer los domingos a la noche sin llamarte, ni sin tu cuidado exigente sobre cada cosa que podamos hacer. Como si te faltara dejarme algo, me enseñaste las pelotas del último tiempo, las que te aseguro jamás había conocido en alguien. Te veo en ese brindis con Dolina, brindando por el amor que es lo contrario a la muerte. Con ese amor, entonces, nos quedamos por acá. Pero sabes muy bien que ya no va a ser lo mismo”, cerró.

El intendente de Rosario ya se había expresado al respecto días atrás, ni bien se conoció públicamente que Rozín estaba internado en estado delicado. “Es un dolor muy grande, eligió atravesar esto sin hacerlo público con detalles”, había manifestado.

La Municipalidad de Rosario despidió a Gerardo Rozín Foto: Municipalidad de Rosario

Este sábado, desde las cuentas de redes sociales de la Municipalidad de Rosario, se hicieron eco de la noticia y despidieron al conductor televisivo. “Un rosarino con todas las letras. Un periodista comprometido con su ciudad, que nunca olvidó sus raíces. QEPD.”, escribieron.