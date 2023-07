Lejos de las cámaras y con una familia inclusiva: así es la vida de Mitaí, la hija de Topa

Con su innegable carisma y ocurrencias, Topa se ha convertido en uno de los más destacados presentadores infantiles no solo de Argentina sino también de la región. Simplemente, los niños lo aman y él a su vez ha sabido cómo apelar a sus fibras sensibles, haciéndolos reír y emocionar en sus distintas facetas, ya sea desde la pantalla chica, en el teatro o en sus labores de doblaje.

Pero así como Topa es el ídolo de un montón de niños del país, también es el héroe de su propia familia, incluida su hija, Mitaí. El animador infantil siempre ha mantenido un perfil bajo, optando por mantener a sus seres queridos y más cercanos lejos de su faceta pública, por lo que muchos de sus seguidores se preguntan al respecto.

Mitai, la pequeña hija de Topa

El cantante y actor no suele compartir algunos detalles de su vida privada, entre ellos la identidad de su pareja. Es una decisión personal, la cual ha explicado en entrevistas como una brindada a el ciclo radial “Agarrate Catalina”: “No es que no me atrevía a decirlo, uno viene de la generación de no poder contarlo, de mantener todo eso en la privacidad, del miedo a perder el trabajo. También trabajaba en Disney y no podía decirlo”, dijo en referencia a su “familia inclusiva”.

Mitaí, la hija de Topa Foto: Instagram

Aunque muchas cosas aún no son conocidas por el público general, de a poco Diego Topa ha revelado algunos detalles. El presentador y su pareja fueron padres en Estados Unidos, a través de un vientre subrogado, y Mitaí nació en enero de 2020. “Mi hija nos dice ‘papá’ a los dos”, contó en otra ocasión, demostrando lo contento que está de haber agrandado la familia.

Los primeros meses de la pequeña Foto: Instagram

Respecto a su hija, Topa y su pareja han tomado la decisión de no compartir imágenes del rostro de la pequeña. Sin embargo, ella está presente en los momentos más importantes del día a día del animador, quien sí ha mostrado postales de ellas de espalda. Estos posteos son muy esperados por sus seguidores debido a que es poco lo que se sabe de Topa lejos de las cámaras.

Una foto de su hija compartida por Topa el año pasado Foto: Instagram

A pesar de la elección por privacidad, lo que ha llamado la atención de los fanáticos de Topa es cómo ha ido creciendo la pequeña Mitaí, cada vez más alta. También muchos han destacado los momentos familiares que comparten, ya sea en viajes o jugando y divirtiéndose juntos.

En una ocasión, Topa describió con humor a su hija como una niña “terrible”, muy energética. La pequeña arribó a la vida del presentador durante la pandemia, lo que Topa reveló le permitió estar más tiempo a su lado durante esos primeres meses clave.

Mitaí sigue a su papá a todas partes Foto: Instagram

¿Se agrandará la familia? Por ahora parecería que no. Hace dos años, ante la consulta de si piensa en darle un hermanito a su hija, respondió con humor: “Por ahora no: quiero dormir un poco”.