El futbolista Matías Defederico brindó una entrevista a Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos, en la que se refirió a su relación con Cinthia Fernández y el contacto con sus hijas, entre otros temas. En medio de la nota dijo una controversial frase que la panelista respondió este fin de semana: aseguró haberse casado “porque necesitaba una visa”.

Fernández respondió las acusaciones de su exmarido una por una mediante una serie de historias de Instagram. En estas, subrayó que su problema con Defederico radica en que él no paga la cuota alimentaria de sus hijas.

“Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada”, señaló.

También mostró la captura de pantalla de varios chats que mantuvo con el exfutbolista, a fin de marcar la poca predisposición de este para la crianza sus hijas. En ese aspecto, subrayó que es ella quien las lleva a los médicos, las ayuda con las tareas escolares y quien las mantiene económicamente.

Respecto de la declaración sobre la visa, la bailarina le recordó: “Citaste a toda la familia, abriste una botella de champagne, y me ofreciste casamiento delante de todos. Fue mucho antes de que te tuvieras que ir a jugar a Turquía”.

“El reclamo es que se ocupe como padre”

“Todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos.. Todo eso está, lamentablemente. También están los mensajes con las amantes. Ha dicho ‘a esta hdp se le ocurre parir ahora’ el peor hombre del mundo”, señaló.

Resaltó que pese a lo vivido como pareja, su reclamo va solamente por su rol de padre: “Yo no reclamo eso. Yo reclamo que cumpla con la cuota. Y no me vengan a decir que no hay plata. Y también lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata. Porque hay tipos que no pueden poner la guita que un hijo necesita, pero lo complementa con otras cosas, siendo un buen papá, estando. Mi reclamo es ese”.

Cinthia Fernández, en guerra con Matías Defederico.

“Yo sí soy la loca, soy la que no lo deje ver a sus hijas... Con ese cuentito me tienen harta porque tengo para mostrar todos los papeles... No hay ningún impedimento para que él pueda ver a las nenas. Puede verlas hace dos meses, pero hace un circo mediático con eso, con que no las puede ver. Jamás se las prohibí”, explicó.

Y agregó: “Un padre conoce los talles de las hijas. Un padre conoce el nombre del pediatra, que tienen dos... Yo crié a mis hijas solita. Si las amas, demostralo porque les cancelás un montón de veces porque ‘tenés que trabajar’ pero a las tres horas vemos una foto tuya en la cancha”.