Cinthia Fernández es una de las famosas argentinas que más recurre a las redes sociales a la hora de entablar un vínculo con sus fans. En su cuenta de Instagram, la bailarina tiene nada más ni nada menos que 5.6 millones de seguidores con quienes, comparte detalles de su día a día, proyectos laborales, sesiones de fotos y momentos junto a su familia y amigos.

Es en este sentido que, Cinthia decidió realizar un “House tour” por las habitaciones de sus hijas Charis, Bella y Francesca, enseñando los detalles de decoración e increíble diseño de las mismas.

“Siempre es lindo chusmear la casa de los otros” anunciaba la bailarina, quien compartió los detalles de diseño de las marcas Jazmeendeco y Arbolito kids, las cuales se posicionan como una de las preferidas por los famosos a la hora de redecorar sus hogares.

Qué dijo Cinthia Fernández sobre la cuota alimentaria que le pasa Matías Defederico para sus hijas

Cansada de la situación, Cinthia Fernández disparó en contra de Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus hijas, quien, según la bailarina, no estaría cumpliendo con una cuota alimentaria a la altura de las necesidades de sus pequeñas.

Durante un móvil con el programa de televisión LAM, Cinthia declaró “Me pasa 55 mil pesos, a razón de 17 mil por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”.

Matías Defederico junto a sus hijas.

En en este sentido, y con gran indignación, que, la bailarina disparó “Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida, se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó, se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme? Si no tenés guita, andá a laburar más”.

Finalmente, Cinthia agregó de forma categórica “Yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”.