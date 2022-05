Pese a estar separados hace años y tener tres hijas en común, la armonía y paz entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece que nunca va a llegar. Y esta vez, quien se sumó a la pelea es la actual pareja del deportista.

A través de las redes sociales, Laura Alvo respondió a un comentario que hizo la bailarina cuando tuvo un intercambio de preguntas y respuestas en sus stories con sus 5.6 millones de seguidores en Instagram.

Matías Defederico y Laura Alvo, su actual pareja Foto: instagram

“Es verdad que tenes un video de la actual de tu ex cobrando por sexo?”, fue la consulta que le hizo uno de sus seguidores a la mamá de Charis, Bella y Francesca.

Sin pelos en la lengua, la modelo respondió: “Lo leí en un portal, Me llegó a mi WhatsApp, pero la verdad no soy quién para opinar. Es un trabajo y no tiene nada de malo. No se por qué la gente se horroriza”.

El comentario de Cinthia Fernández que desató el enojo de la novia de Matías Defederico Foto: Instagram

El comentario llegó a los oídos de la novia del exfutbolista y si bien no hace mención a una persona en especial, furiosa apuntó: “Bueno querida, no te contesté nunca nada por educación y por el respeto que le tengo a tus hijas y a mi pareja. Pero no te voy a permitir que hables y me difames con esta acusación cuando vos no me conocés ni sabes nada de mi”.

Pelea entre Cinthia Fernández y la novia de Matías Defederico Foto: Instagram

Y en otra historia de Instagram agregó: “Espero que algún día sanes”, con un emoji de las manos juntas.

Más internas entre Cinthia Fernández y la familia de Matías Defederico

Hace unos días, la mediática también recibió un comentario en su contra por parte de la mamá del exHuracán, a través de las redes sociales.

Luego de que la panelista de Momento D (El Trece) contara el mal momento que vivió en el country donde vive Defederico, Analía Fascino, recurrió a sus redes sociales e hizo un particular posteo que más tarde terminó eliminando.

El posteo de Analía Frascino contra Cinthia Fernández Foto: Instagram

Publicó una imagen de una serpiente y escribió: “Traga su propio veneno. Así es C.F. Él es mi vida. Estoy cansada de que se hable de él, pero de esta vida nadie se va sin pagarlas. Así que me voy a sentar a esperar y ver cómo terminás. Hdp”.