Harta de su mala relación con Matías Defederico, Cinthia Fernández rompió el silencio y lo criticó con dureza por el monto de la cuota alimentaria que le pasa por sus Francesca, Charis y Bella. Según contó el monto mensual que recibe de parte de su ex es de 55 mil pesos y lamentó que no le alcanza.

Fueriosa, la bailarina lo mandó a trabajar. “Me pasa 55 mil pesos, a razón de 17 mil por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”, apuntó indignada en un móvil con “LAM”.

"¿Está mal que reclame los derechos de mis hijas? Cuando una reclama la cuota alimentaria, las mujeres me insultan y después marchan pidiendo igualdad”.

En ese sentido, enumeró: “Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida, se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó, se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme? Si no tenés guita, andá a laburar más”.

“Yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”, sentenció.

El duro momento que pasó Cinthia Fernández el fin de semana

Todo estalló cuando el último fin de semana a la mediática le prohibieron la entrada al country donde vive su ex y donde las nenas realizan actividades recreativas.

Aquella secuencia terminó de la peor manera, con los gritos de Cinthia Fernández y una de sus hijas llorando al creer que su mamá podría ir presa. “No solo Matías no aporta lo que tiene que aportar, sino que además es un violento”, agregó en su descargo en la nota.

El futbolista pidió la reducción de la manutención y Cinthia puso sus quejas en vivo.

El sábado, Cinthia Fernández fue frenada en el ingreso del barrio privado donde vive Defederico ya que él le proihibió la entrada. La situación generó un momento de mucha tensión y llevó la mala relación entre la expareja al máximo.

Indignada por lo ocurrido, Cinthia recurrió a sus redes sociales para manifestar su enojo y apuntó contra el padre de sus hijas. “Es un grano en el culo, deudor, violento, golpeador y trata de hacerme daño a mi, pero le hace a las hijas... y cuando me las toca florece lo peor de mi”, expresó.