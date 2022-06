La bailarina y panelista Cinthia Fernández compartió un reel en su cuenta de Instagram para mostrar su cambio de look. Cinthia ahora luce extensiones rubias onduladas, un estilo que se llevó todas las miradas. “Lights, camera, action...!”, se escuchó en el juego de imágenes que realizó.

Cinthia Fernández.

“Cuando tu exsuegrita te critica y vos tipo...”, escribió Cinthia. Y dio detalles de su look: “Extensiones movibles que no dañan tu pelo”. “Me merezco muchos likes, ¿no? Hablo por mi pelo, no por lo que aguanto”, dijo la panelista haciendo referencia a los conflictos que atraviesa con su exmarido Matías Defederico y a la madre de este.

“Comenten abajo: pelo largo o pelo corto y sale regalitos entre los comentarios”, invitó a sus seguidores, que suman más de 5,7 millones.

Cuáles son los emprendimientos de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández ha demostrado ser toda una empresaria. La bailarina ha incursionado en diferentes proyectos y emprendimientos, entre ellos, la venta de bikinis y trajes de baño durante el verano.

Cinthia Fernández y su colección de trajes de baño.

La mejor vitrina que tiene Fernández para exhibir sus productos es su propia cuenta de Instagram, donde ella es la modelo de sus propios emprendimientos.

Recientemente, publicó un video donde sonaba de fondo la canción “Sway” de Michael Bublé, y la panelista aprovechó esta publicación para anunciar su nuevo emprendimiento: una línea de maquillaje.