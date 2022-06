Cinthia Fernández se hizo conocida hace muchísimos años por su participación en programas como Bailando por un sueño. Tiene cancha en el mundo de los programas de televisión y el show. Recientemente había incursionado también en el mundo de la política candidateándose para las elecciones legislativas.

Al estilo colegiala y entre casilleros Cinthia Fernández posó en top blanco y colaless. Foto: Cinthia Fernández

En Instagram tiene una comunidad de casi 6 millones de personas y tiene dos cuentas en YouTube donde recurrentemente sube contenido llamados: “Las trillis terremoto” y “CINFIT”. La bailarina tiene tres hijas Charis, Bella y Francesca.

Cinthia Fernández hizo arder Instagram con sus fotografías

Recientemente compartió en Instagram un video modelando su nuevo vestido color negro, con costuras rojas. “Okey estoy muy enamorada de este vestido”, contó a sus seguidores y además reveló “está buenísimo porque está hecho de tela compresora así que no solo es cómodo sino que te modela”. El posteo se ganó miles de me gustas.

“Precioso ese vestido”, “Tan linda vas a estar bebe”, “Que mujer más hermosa que sos Cinthia”, “Hermoso vestido y vos diosisima”, “Estás más rica que el guiso de lentejas”, “Hermosa mujer, con todas las palabras”, “¿Te dijeron que sos muy linda?”, “Me muero de amor”, “La belleza natural que tenes Cinthia es muy increíble”, “Que divina que estas”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Cómo fue el descargo de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

Luego de que el padre de sus hijas, Matías Defederico, compartiera unas fotos con las niñas, Cinthia Fernández hizo un descargo en las redes sociales. “Me mata. A mí me da placer disfrutar de las actividades de mis hijas, pero hay gente que va, saca la fotito y se va. Nada de ayudar con traslados ni nada”.

Cinthia Fernández en su jacuzzi Foto: Instagram/cinthia_fernandez_

“Para vos, que sos padre un día al año pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh. Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos. Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor paga la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come; no se mantiene con emoticones”, expresó en el medio de la disputa que tienen por la cuota alimentaria.