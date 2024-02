Diego Topa contó detalles de la extraña fobia que tiene y cómo afecta su vida cotidiana: “Colombofobia”

Diego Topa, reconocido por su trayectoria en el ámbito infantil, abrió su corazón en una entrevista para el podcast “Cero Miligramos” conducido por Santiago Talledo, donde compartió detalles sobre su fobia a las palomas, conocida como colombofobia, y cómo esta condición afecta su vida diaria.

El actor, conocido por su carisma y talento, reveló por primera vez cómo enfrenta su miedo a estas aves en su rutina diaria. “En realidad me fui acostumbrando. Me afecta si voy por la calle y hay una paloma. No respondo de mí si la tengo cerca”, confesó Topa, mostrando su vulnerabilidad ante este temor.

Diego Topa dio detalles sobre su fobia.

Qué le pasa a Diego Topa cuando está cerca de las palomas

Topa detalló los síntomas que experimenta cuando se encuentra cerca de una paloma y cómo su cuerpo reacciona frente a esta situación: “Si la veo de lejos no me pasa nada, el tema es cuando siento que las tengo cerca o que siento que me puede atacar. Me empieza a pasar algo en el cuerpo, a transpirar, me pongo nervioso”, compartió el actor, describiendo las sensaciones que desencadena su fobia.

El reconocido artista también reveló cómo su reacción instintiva lo lleva a actuar de manera impulsiva cuando se enfrenta a una situación que despierta su miedo: “Si estoy en la calle, pasa una paloma y estoy con alguien o me aferro o lo empujo, porque no puedo controlar mi cuerpo, lo que me pasa”, admitió Topa, mostrando la intensidad del impacto que tiene su fobia en su comportamiento.

Diego Topa habló sobre su fobia a las palomas.

Esta revelación brinda a los seguidores de Topa una visión más profunda de su vida y personalidad, mostrando su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan personal y sensible. Más allá de su faceta pública, esta entrevista permite conocer aspectos más íntimos del reconocido actor y presentador.