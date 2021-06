Luisana Lopilato contó como Romina Yan la ayudó a conocer a Michael Bublé. En un especial del programa “Los Mammones”, donde Cris Morena era la invitada, la actriz recordó el hermoso momento en que Romina le presentó al cantante.

Romina Yan y Luisana Lopilato

En un video donde se ve a Lopilato sentada en un parque, relató dos historias en las que le agradece a Cris Morena. Uno de ellos fue que gracias a Romina, pudo conocer al padre de sus hijos.

“Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy”, comenzó relatando la situación que se dio en un recital de Bublé en Argentina.

Bublé y Lopilato: diez años de casados y tres hijos.

“Ella todo el tiempo me decía: ‘parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando’. Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada”, agregó.

El otro momento que Luisana recordó fue durante su adolescencia, cuando quería hacer su fiesta de 15, pero no tenía el dinero suficiente. “Me acuerdo cuando se venía mi fiesta de 15, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo trabajábamos, todos ayudábamos en mi casa porque vengo de una familia humilde”, explicó.

“En ese momento no llegábamos para poder hacer la fiesta de 15 que tanto soñaba y Cris fue una de las personas que me ayudó para que mi sueño se haga realidad”, relató Lopilato.

Cris Morena y Romina Yan

Una vez que el emotivo mensaje finalizó, Morena le explicó a Jey Mammon que no estaba al tanto de la historia completa de la noche en que Luisana y Michael se conocieron, pero que confesó lo que su hija le había revelado: “Romina me contó que Mike pidió que Luisana fuera a conocerlo al camarín”.