Casi 21 después, salió a la luz el insólito motivo de la separación entre Luisana Lopilato y Felipe Colombo

Luisana Lopilato y Felipe Colombo se conocieron en 1999 durante la grabación de la telenovela Chiquititas. En ese entonces, ella tenía 12 años y él 16, pero no surgió ninguna relación entre ellos; debieron esperar tres años para que la conexión comenzara a florecer.

Fue en 2002, con el estreno de Rebelde Way, una serie que marcó a toda una generación adolescente, cuando ambos actores comenzaron a salir juntos. Sin embargo, su romance no se hizo público hasta aproximadamente un año y medio después.

Luisana Lopilato y Felipe Colombo (Web)

De hecho, fue el propio Colombo quien reveló recientemente en una entrevista con la revista Pronto que cuando su relación se hizo pública, ellos ya no estaban juntos como pareja.

“El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo, pero, cuando salió la noticia, ya no éramos novios", explicó el actor.

Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo en “Rebelde Way”

Sin embargo, mientras disfrutaban intensamente de su relación, también vivían la experiencia de ser verdaderas estrellas de rock, ya que, gracias a la popularidad de la serie de Cris Morena, ni siquiera podían salir a la calle sin que los fanáticos intentaran acercarse a ellos.

Eran perseguidos por las calles, los llamaban desde los autos, las chicas estaban enamoradas de los protagonistas y los chicos suspiraban por Lopilato y Camila Bordonabán. En ese momento, eran considerados los “Black Eyed Peas” argentinos.

Camila Bordonaba, Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo en "Rebelde Way". (Archivo)

Además, es importante destacar que el romance entre los ex integrantes de Erreway se dio a conocer públicamente cuando, en el programa que Jorge Rial conducía en ese entonces, Intrusos en la noche, difundieron imágenes de los artistas besándose en su camarín.

De todas formas, tal como contó Colombo en su entrevista con Pronto, su romance empezó en 2002 y terminó a mediados de 2003, dejando a muchas fanáticas con el corazón roto. Incluso hoy en día, siguen asociándolos y esperando que puedan retomar su relación.

La razón por la que cortaron Luisana Lopilato y Felipe Colombo

Cuando Luisana Lopilato y Felipe Colombo estaban juntos, muy pocos conocían su romance. Preferían mantener su relación en privado para evitar la persecución de los paparazzi, algo que ellos mismos confirmaron tiempo después en una entrevista.

En 2004, durante una gira de Erreway por Ecuador, brindaron una entrevista a Mariela Viteri donde se mostraron sinceros sobre su vínculo. Lopilato confesó que le daba vergüenza que todos supieran que estaban saliendo y que le resultaba incómodo que los camarógrafos se metieran en su vida personal.

Felipe Colombo y Luisana Lopilato. (Archivo)

Sin embargo, en esa entrevista también confirmaron que ya no estaban juntos, aunque no dieron detalles sobre los motivos de la separación. Sí se refirieron al video difundido en Intrusos, donde se los mostraba en una situación comprometida.

Intentaron aclarar que lo que se vio estaba fuera de contexto y que había más personas en la habitación, pero lo que llamó la atención fue la evidente incomodidad de Lopilato al hablar del tema, dando a entender que prefería no profundizar en ello.

Cabe recordar que, cuando se filtró esa grabación, ella aún era menor de edad, lo que generó un gran escándalo. “Es la verdad lo que muestra el video, no lo voy a negar. Eso pasó hace un año y medio, cuando grabábamos la tira en Canal 9”, reconoció Luisana en ese momento.