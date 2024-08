¡Pareja icónica! Se filtraron las fotos del noviazgo entre Luisana Lopilato y Felipe Colombo durante Rebelde Way

Rebelde Way dejó un legado en el contenido juvenil latinoamericano. La relación entre Marizza Pía Spirito Rey, Mía Colucci, Manuel Aguirre y Pablo Bustamante hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno musical que traspasó las barreras argentinas.

“Veo que se quedaron con más ganas de recordar Erreway... Por eso hoy quiero dedicarles esta canción”, destacó Cris Morena en sus redes sociales al recordar la banda de la serie.

Rebelde Way estuvo al aire desde el 27 de mayo de 2002 hasta el 28 de julio de 2003. Durante ese tiempo, Luisana Lopilato y Felipe Colombo tuvieron un romance adolescente, al igual que sus personajes.

“Te quiero pedir perdón por todo el daño que te hice. Por haberte engañado (...) Hay una frase que dice que el primer no es el último... yo creo que no es así”, aseveró Manuel a Mía en uno de los capítulos de la novela.

La relación duró poco tiempo y no se conocieron mayores detalles de la misma. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron algunas fotos picantes de los actores durante su romance.

Las fotos picantes de Luisana Lopilato y Felipe Colombo durante su relación

Las imágenes exclusivas de la pareja ocurrieron durante la grabación de la serie. Ahí, se vio a la actriz sentada sobre su novio y bailando en lo que podría ser un concierto de Erreway, la banda integrada por los actores junto a Camila Bordonaba y Benjamín Rojas.

Las picantes fotos de Luisana Lopilato y Felipe Colombo durante su relación. Foto: Todo Noticias

Cómo fue la relación entre los actores de Rebelde Way

Desde este mismo punto, Felipe Colombo habló sobre su relación con Lopilato para una nota en el medio Pronto. En este sentido, reveló que estuvieron juntos en secreto durante más de un año.

Felipe Colombo y Luisana Lopilato\u002E (Archivo)

“El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance”, confesó el actor sobre su relación con Luisana.

Finalmente, cuando se filtró el romance en los medios, los actores lo blanquearon cuando ya estaban separados. Durante ese momento, la vida de las estrellas no era tan relevante como ahora.

Luisana Lopilato y Felipe Colombo (Web)

“Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo, pero cuando salió la noticia, ya no éramos novios. No se hablaba de eso y teníamos ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestras vidas íntimas. Sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o preadolescente y en ese momento no había tanta hambre por saber la vida personal e íntima de los actores”, expresó el Felipe Colombo durante la nota en 2020.