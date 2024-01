La emocionante noticia de Luisana Lopilato y Michael Bublé que les cambiará la vida: “Nuestro quinto bebé...”

La relación entre el cantante canadiense Michael Bublé y la actriz argentina Luisana Lopilato siempre ha sido motivo de halago y admiración. Su historia de amor, que ha resistido el paso del tiempo, ha cautivado a fans de todo el mundo. Sin embargo, recientemente, la pareja dio a conocer una noticia emocionante que dejó a sus seguidores ansiosos por compartir su felicidad.

En una revelación que generó una oleada de entusiasmo en las redes sociales, Luisana y Michael anunciaron con gran alegría la llegada de su “quinto bebé”. Recordemos que juntos son papas de Elías, Vida, Cielo y Noah.

Luisana Lopilato y Michael Bublé con sus hijos. Foto: web

No obstante, la noticia provocó confusión entre sus seguidores, ya que este “bebé” no se trata de un nuevo pequeño en la familia, sino el fruto de su primera colaboración empresarial: un whisky exquisito llamado Fraser and Thompson.

El whisky de Luisana Lopilato y Michael Bublé.

La actriz argentina compartió la novedad a través de sus redes sociales, acompañando la publicación con fotos del nuevo “bebé”, sembrando inicialmente la sospecha de un posible embarazo. Sin embargo, la confusión se disipó cuando la pareja explicó que se trataba de un proyecto empresarial innovador y no de un nuevo integrante de la familia.

¿Cómo es el Whisky de Luisana Lopilato y Michael Bublé?

El nombre del whisky, Fraser and Thompson, lleva un significado especial para la pareja. Según Lopilato, “Es nuestro quinto bebé. El nombre surgió en la confluencia de dos ríos: Fraser y Thompson. Es un nombre de gran relevancia en la historia de Mike”. Esta combinación de whisky canadiense y bourbon de Kentucky fue presentada como “el primer whisky norteamericano, concebido por el cantante Michael Bublé y el maestro destilador y licuador Paul Cirka”.

El whisky de Luisana Lopilato y Michael Bublé.

La pareja fijó un precio de 38,99 dólares para su producto y lo introdujo en el mercado a través de una tienda en línea. A pesar de que las botellas aún no han llegado a Argentina, manifestaron su anhelo de que esto ocurra en un futuro cercano. Con una carrera exitosa en el mundo del espectáculo, Bublé y Lopilato se embarcan ahora en el ámbito empresarial con este proyecto, el cual ha generado un gran interés entre sus seguidores.