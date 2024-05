Así reaccionó la China Suárez al romance entre Ángela Torres y Rusherking: “Fui bloqueada”

La China Suárez es una modelo, actriz y cantante argentina de 32 años, que comenzó su carrera desde que era una niña, y desde entonces, no dejo de trabajar en el mundo del espectáculo, ya sea televisión, cine o teatro, y en los últimos, arriba del escenario como cantante.

Desde mayo de 2022 hasta abril de 2023, la China Suárez estuvo en pareja con el cantante de género urbano, Rusherking, quien tiene 23 años. La relación duró poco, pero ambos confesaron que se quedaron con el mejor recuerdo de la relación.

La China Suárez y Rusherking cuando eran pareja

A finales de 2023 comenzaron los rumores de una relación en puerta entre Rusherking y Ángela Torres. Teniendo en cuenta, comenzaron a mostrarse juntos en lugares públicos, en eventos y además, realizaron “Mitad”, una canción juntos. Finalmente, y para felicidad de los fans, lo confirmaron a principios de mayo de 2024, y contaron que se encuentran muy bien y están felices.

La reciente relación entre Rusherking y Ángela Torres

En marzo de 2024, Ángela y Rusherking habían asistido juntos al show de Luis Miguel en Buenos Aires, y en una entrevista con “Socios del Espectáculo” (El Trece) Ángela confesó que la China Suárez la había dejado de seguir en Instagram.

La actitud de la China Suárez, tras la confirmación del romance entre Rusherking y Ángela Torres

Luego de hacer pública su relación, Ángela volvió a hablar con “Socios del Espectáculo” y explicó que sentía que no hacía falta confirmar la relación. “Estoy bien, muy contenta y en pareja, y no mucho más detalle”, explicó la cantante, y agregó: “Charlamos de todo, estamos en el día a día juntos”. Respecto a las proyecciones de pareja, Ángela aclaró: “Un perro no y convivir tampoco”.

Por último, le preguntaron si después de que la China Suárez la dejó de seguir en Instagram, ella también lo hizo, y Ángela aclaró: “No, yo nunca deje de seguir a nadie. La seguía, creo que fui bloqueada. Ni idea, yo no me hago cargo, pero yo no deje de seguir a nadie”. Dando a entender que la China la bloqueó y por eso, Ángela ya no la sigue.

De todas maneras, Ángela no se sintió mal por el gesto de la China y explicó: “Cada uno con sus procesos, su mundo y su vida personal, yo no me voy a meter en eso”.