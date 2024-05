La insólita cita fallida de Ángela Torres: ¿fue con Wos?

Ángela Torres tiene 25 años y tiene una larga trayectoria como actriz y cantante, teniendo en cuenta que nació inmersa dentro del mundo artístico, ya que su madre, su abuela y su tío se desempeñaron como actores y cantantes. Durante su adolescencia, decidió a que se quería dedicar y así lo hizo.

Aunque comenzó como actriz, en los últimos años, Ángela Torres puso todo su foco en su carrera como cantante solista, experimentando en diferentes géneros de la música. De todas maneras, en paralelo, se encuentra trabajando como actriz en “Rent”, una obra de teatro.

Ángela Torres como Mimi en "Rent". (Foto: Prensa Rent)

En esta oportunidad, Ángela visitó “Rumis”, el programa de La Casa de streaming, y no solo habló sobre sus proyectos, sino que también reveló anécdotas divertidas de su intimidad. Comentó cómo arruinó el primer momento con un chico que le gustaba mucho.

“Todas con esa persona salían mal. El peor amorío jamás visto”, remató Ángela, y luego contextualizo: “Me ponía muy nerviosa porque me gustaba mucho. La remé muchísimo, él me daba bola, eso era lo peor”, ya que comentó que él no demostraba el máximo interés.

“Uno a vez logré ir a su casa solos porque era siempre después de la joda, cuando entré a la casa y nos empezamos a dar unos besos, me puse muy nerviosa, y le dije: ‘ay, perdón. Me tengo que ir’, y me fui corriendo”, contó Ángela. Igualmente, comentó que volvió, le tocó el timbre y no le respondió.

Por qué dicen que Ángela Torres se refería a Wos

En el video se viralizó en Twitter y obtuvo más de 400.000 impresiones, una fanática de Wos expresó: “Venía pensando en él y con el final confirmé que es 100% él. Tan hombre de acuario que duele, me compadezco de todas las mujeres que se enamoraron de él y terminaron en terapia”. Debajo en los comentarios todos continuaron con la idea de que Ángela Torres estaría refiriéndose a Wos, aunque la cantante nunca dio nombres.

El rumor nace de otro rumor, en el que hace unos años Ángela y Wos habrían tenido una relación, y la argumentación de los fanáticos de que Wos sería el protagonista de la anécdota la encuentran en la astrología, ya que el accionar parecería ser de un chico acuariano y el rapero lo es.