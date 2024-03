Wos y el Indio Solari: la historia detrás de “Quemarás”, su tan esperada colaboración

La conexión entre Wos y el Indio Solari no es una novedad. En varias ocasiones, el rapero y el legendario músico intercambiaron elogios y han expresado su admiración mutua. Finalmente, ambos artistas unieron fuerzas y lanzaron una colaboración muy especial: “Quemarás”.

Esta canción es el último adelanto del nuevo álbum de Wos, titulado Descartable, pero es más que simplemente la unión de dos artistas. “Quemarás” termina de cerrar un círculo perfecto y corona la historia detrás de este vínculo que une dos generaciones y dos géneros musicales muy diferentes pero con mucho en común.

¿Cómo comenzó la relación entre Wos y el Indio Solari?

En 2019, Wos comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria musical. Luego de triunfar en el freestyle y salir campeón de varias competencias, entre ellas la Final Internacional de Red Bull Batalla 2018, Valentín Oliva decidió enfocarse en la música y sacar su primer álbum, Caravana.

En aquel entonces, Wos sorprendió con “Luz Delito”, una canción en la que incorporó el riff de “Luzbelito y las sirenas”, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y mostró su fuerte influencia del rock nacional.

En una entrevista para El Destape, el joven artista habló acerca de su admiración por el Indio Solari y cómo llegó a descubrir su música. “Yo no lo tenía incorporado y de pronto empecé a flashear con algo más allá de solo lo musical, como cultural, con algo de esa esencia que me ponía la piel de gallina”, confesó el rapero en aquel entonces.

A la hora de definir lo que más lo atrapó de la música del Indio, Wos remarcó: ”Siento que está casi en el ADN nuestro”. Además, resaltó “la capacidad de expresar cosas importantes en determinados contextos y la popularidad a la que llegó” como una de las mayores virtudes de su colega. Algo que incorporó en su propia música, ya que con temas como “Canguro” y “Que se mejoren” ha logrado hacer una crítica social y política en momentos claves para la sociedad argentina.

Pero eso no fue todo. En medio de la charla, Wos recibió una gran sorpresa: el Indio Solari le envió su libro autografiado con una dedicatoria especial para el joven artista. Un gesto que marcó el comienzo de una relación de admiración mutua.

El apoyo del Indio Solari a Wos

Desde entonces, el legendario músico comenzó a darle su apoyo a través de las redes sociales. En más de una ocasión, el Indio siguió de cerca los lanzamientos de Wos. Incluso, hasta lo defendió de las críticas.

El apoyo del Indio Solari a Wos Foto: Instagram

En una publicación de Instagram donde comparaban el tema de Wos con el original, el Indio saltó en defensa de su colega y le respondió directamente a un usuario que lo tildó de “impresentable”. Desde su propia cuenta, Solari escribió: “No sean jodidos, che, ese muchacho se dedica a otro género musical y tiene su talento. No sean rivales de un músico, no está bueno ¿No les gusta? no compren sus soportes y no vayan a ver sus shows, pero agredir a un músico? mmmmm”.

Meses más tarde, Valentín Oliva estrenó su segundo disco, Oscuro Éxtasis, y pasó por Caja Negra. Casi como una premonición, Julio Leiva le consultó si había soñado con invitar al Indio a su disco. “Sí”, respondió tímidamente Wos, y luego aclaró que no se animó a hacerlo. “Es mucho, no sé si podría soportar”, expresó con sinceridad.

Por su parte, el propio el líder de Los Redondos fue quien reveló que estaba interesado en hacer una colaboración, lo cual causó sorpresa y revolucionó a sus seguidores ya que el Indio no suele realizar canciones con otros artistas. “Probablemente cante una canción con Wos, me vino a invitar el otro día”, confesó en una entrevista con Vicente Mariskal Romero para Mariskal Rock Radio.

“Quemarás”, el cierre de un círculo perfecto

Finalmente, la tan esperada colaboración entre Wos y el Indio Solari se hizo realidad. “Quemarás” no decepcionó al público que estaba a la expectativa de cómo sería esta fusión entre dos figuras de distintas generaciones y estilos tan diferentes.

En las primeras horas de su estreno, la canción producida por Facundo Yalve (Evlay) acumuló miles de reproducciones en las plataformas digitales. Así como cientos de comentarios de personas de todas las edades, en su mayoría opiniones y sensaciones de usuarios que comparten su admiración tanto por el rapero como por el legendario músico con sus seres queridos.

Wos y el Indio Solari: la historia detrás de “Quemarás”, su tan esperada colaboración Foto: YouTube

“Mi adolescencia se abraza con mi adultez. Gracias Indio. Gracias Wos”, “Hasta ahora me emocionan y tengo 75. Mi nieto el q más me conoce me mando esta madrugada. Gracias”, “Mi hijo de 11 años y yo 35 disfrutando juntos de nuestros ídolos de la música”, “Mi hermana de 40, yo de 27 y mi sobrina de 19 la verdad que es inexpresable las lágrimas y el nudo en la garganta. Simplemente Gracias Indio y gracias Wos”, son algunos de los testimonios que se pueden leer en el video publicado en el canal de YouTube del joven artista.

Sin dudas, “Quemarás” es más que una simple colaboración. Es el cierre de un círculo perfecto de una historia que logró unir generaciones, estilos musicales y a dos de los grandes exponentes de la música nacional. El sello que marca un hito en la trayectoria artística de Wos, y un regalo tan único como significativo para todos los seguidores del Indio.