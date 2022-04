Este miércoles 6 de abril, Wos estrenó una nueva canción, “Arrancámelo”, junto a su productor Evlay Beats y rápidamente tanto sus fans como sus colegas opinaron sobre el tema.

El Indio Solari comentó “muy linda canción y muy buena interpretación” en la publicación de Wos en su cuenta de Instagram, dándole el visto bueno al joven artista. “Muchas gracias Indio querido” respondió el rapero y agregó: “¡Qué gran emoción!” sin disimular su admiración.

El mensaje del Indio Solari Foto: instagram

Por su parte, Lali Espósito hizo alusión a una frase del tema “no es eterno lo carnal si es etéreo lo carnal” y demostró que es gran fanática de la composición de su colega.

El mensaje de Lali Foto: instagram

El videoclip realizado por La casa de al lado superó el millón de visitas en YouTube durante las primeras 12 horas desde su presentación y continúa entre los primeros puestos de las tendencias de Argentina.

Wos habló sobre el regreso de Paulo Londra y su freestyle con Valles-T en Colombia

Wos se presentó en el festival Estéreo Picnic realizado en Bogotá, Colombia y revolucionó a la audiencia cuando invitó al freestyler Valles-T al escenario para improvisar juntos. Además, hizo mención al regreso de Paulo Londra y contó qué le pareció “Plan A”.

Durante una entrevista para Los 40 Principales de Colombia, Wos confesó que el freestyle con Valles-T “fue totalmente improvisado”. El autor de “Oscuro Éxtasis” explicó “nos habíamos visto antes pero no habíamos acordado nada y cuando avisé que iba a tirar un freestyle él me mira desde abajo y me dice ‘¿me mando?’”

Además, Wos fue consultado acerca del regreso de Paulo Londra y contó que efectivamente escuchó “Plan A”. “Está bueno que haya vuelto” opinó acerca del cantante cordobés.

“Es lindo para la música, una persona que está tan abocada a eso obviamente que hace bien a toda la escena” sostuvo sobre su colega y agregó que fue “horrible esa situación que tuvo que pasar. Creo que a todos nos pone contentos que esté de nuevo” finalizó.