Mariana Brey deslumbró a puro cuero y sensualidad: “Dura de domar con este look”

Mariana Brey es una de las periodistas de espectáculos más destacadas del medio, y ha logrado ganarse un lugar en la televisión gracias a su habilidad para obtener primicias.

Todos conocemos a Mariana por sus atuendos ajustados, con escotes y minifaldas que resaltan su figura tonificada. La periodista siempre ha demostrado su pasión por el entrenamiento físico.

En su perfil de Instagram, que cuenta con más de un millón de seguidores, suele compartir contenido sobre su vida cotidiana, incluyendo momentos con sus hijos y los looks que luce en la televisión. En algunas de sus fotos en traje de baño, se pueden apreciar sus abdominales y músculos bien definidos, resultado de una rigurosa alimentación y ejercicio físico.

Mariana Brey no deja de sorprender a sus seguidores en las redes sociales al publicar un video en su cuenta de Instagram minutos antes de salir al aire en el programa “Duro de Domar”. En el clip, la panelista se luce con un look rockero y atrevido que no tardó en generar revuelo entre sus fans.

La periodista apostó por una combinación de prendas que resaltaron su figura y personalidad. Para la parte superior, eligió una remera tipo top en color negro. Sobre ella, lució una campera de cuero clásica que le daba un toque de rebeldía al look.

En la parte inferior, la periodista sorprendió con una pollera de cuero al cuerpo que destacaba por sus hebillas a modo de adorno, ubicadas una debajo de la otra a lo largo de la prenda. Un detalle que aportaba un toque sensual y moderno al conjunto.

Para completar el look, Mariana Brey optó por unas botas de cuero altas que combinaban a la perfección con el estilo rockero del outfit. Su cabello lo lució suelto y con ondas naturales, enmarcando su rostro con un maquillaje sencillo y elegante.