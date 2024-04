¡No para más! Florencia apuntó nuevamente contra Coti Romero tras su eliminación de Gran Hermano 2024

Coti Romero dio de qué hablar durante sus pocas semanas en Gran Hermano. Tras no saludar a Furia al llegar a la casa y generar tensiones con Las Vizcachas, la oriunda de Corrientes fue la última en irse de la casa con un 58,8%.

Ahora bien, tras la eliminación de Coti, hubo suma celebración por parte de muchas personas como Furia, Emmanuel y Florencia. Esta última, seguiría con rabia contra la hermanita por su actitud con Nicolás.

Qué opina Florencia sobre Coti Romero en Gran Hermano

La postura de la modelo se presentó luego de la eliminación de la exparticipante del Bailando 2023. Ahí, le recriminó a Nicolás su despedida con Romero.

“Espérame afuera por favor no te vachas. A mi cuando me estaba por ir me dijiste 3 palabras pedorras”, exclamó la modelo con suma molestia.

Seguidamente, la hermanita siguió con las críticas a Romero. En este aspecto, determinó que si bien Coti era sumamente talentosa, lo único que le gustaba hacer era discutir.

“Es una pena, por que tiene toda una vida por delante, es una piba hermosa y super talentosa y lo unico que hace y lo unico que sabe hacer es pelear, discutir y ser tramposa”, sentenció la estudiante de Relaciones Públicas.

Finalmente, Nicolás quiso buscar defender a la hermanita. Esto provocó la molestia de Florencia, quien advirtió que siempre la defendía. “Vos la seguis defendiendo como un pelotudo”, aseveró Florencia.

La respuesta de los usuarios a los dichos de Florencia sobre Coti Romero

Respecto a la postura del público, la mayoría buscó apoyar a la última eliminada del Gran Hermano. Desde este punto, los fanáticos no lograban entender por qué la modelo odiaba tanto a Constanza.

¡Se acabó la amistad! Florencia le declaró la guerra a Coty Romero en Gran Hermano 2024 Foto: Via Pais

“Lo hermosa q debe ser Coty en persona para que sin hacerle nada la haya dejado asi de resentida a esta chica. Coty fue a dar show en todo caso y no se achicó ante Furia, algo de lo que debería aprender, ya que pronto Furia va a ir contra ella”,”Ay dios que se calle Florencia un toque encima todo por un vago se pone así”,”Con razón se llama florencia, insoportable como la otra”, destacaron algunos usuarios sobre Florencia.