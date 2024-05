Tras alejarse de los medios por una grave denuncia, ¿a qué se dedica actualmente Fabián Gianola?

En mayo de 2023, el comediante y actor Fabián Gianola fue sobreseído después de enfrentar acusaciones de abuso sexual presentadas por la actriz Fernanda Meneses, una de las mujeres con las que había trabajado y que lo denunció en 2018.

Gianola recibió un fallo a su favor por parte de la Justicia, y posteriormente el Tribunal Oral N° 3 suspendió el juicio oral en su contra, que había sido iniciado por la locutora Viviana Aguirre. Esto se acordó a cambio de que Gianola pagara una suma de dinero, se comprometiera a realizar trabajo comunitario y a participar en cursos sobre violencia de género.

Fabián Gianola charló con Carmen Barbieri

Debido a estas denuncias, que provocaron su cancelación y el cierre de puertas en teatros, canales y otros espacios donde había trabajado durante más de cuatro décadas, Fabián Gianola tuvo que buscar nuevas formas de ganarse la vida.

Fabián Gianola tuvo un guiño a favor de parte de la Justicia, pero sigue siendo investigado en otra causa.

En los últimos días, el ex conductor de TVR reapareció en Mañanísima (El Trece) donde contó de qué trabaja desde que se vio obligado a retirarse del mundo del espectáculo. “Yo sigo teniendo ofertas de trabajo... Pero yo no vivo más de esta profesión hace varios años, hace por lo menos cuatro o cinco”, aseguró.

De qué trabaja Fabián Gianola tras la grave denuncia en su contra

Carmen Barbieri quiso saber si este parate se debía al temor a los escraches o si la decisión era personal. Gianola indicó que “un poco y un poco”. Y explicó: “Las cosas surgen, y me ofrecieron asociarme, hoy soy socio de un emprendimiento de salud y me va muy bien, la verdad que muy bien”.

A la vez, el ex Los Benvenutto señaló que él había sido declarado culpable “desde el minuto cero” según la opinión pública. “Y la Justicia no solo demostró la inocencia, demostró la extorsión. ¿Y cómo se resarce ahora? ¿Cómo se limpia la imagen y el honor de una persona?”, preguntó. “Lo que viví fue muy difícil, yo estuve siempre a disposición de la Justicia. Nunca me fui del país a pesar de las acusaciones. A mí se me violaron mis garantías constitucionales”, insistió.