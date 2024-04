El descargo de Fabián Doman contra América TV: ¿por qué lo echaron tras dos meses de aire?

La semana comenzó con un escándalo que sacudió al mundo de la televisión. Se supo que América TV habría despedido a Fabián Doman, a cargo de la conducción de BDA desde febrero pasado.

Doman volvió al canal del cubito el 19 de febrero para ocupar el espacio del del noticiero matutino que dejó vacante Antonio Laje para irse a La Nación+. Al parecer, todo comenzó con el pie izquierdo porque ese mismo día el ex presidente de Independiente protagonizó un incómodo momento al aire al reprocharle a Pampito que había llegado tarde.

Fabian Doman

Con el correr de los meses se supo que la relación de Doman con la producción del programa -que heredó de Laje- siempre fue tirante. El viernes pasado hubo una desInteligencia tal que Fabián Doman no salió del aire y, según se especula, el problema sería con las autoridades del canal.

América TV no tuvo programación el fin de semana. (Gentileza: La Nación).

América vive un 2024 problemático. Hace unos meses atravesó un conflicto con su planta de trabajadores (en un momento se llegó a hablar de 250 despidos) y Jorge Rial, quien fue parte de la emisora durante más de 20 años, habló de un déficit de 12 millones de dólares que ponía en jaque el futuro del canal.

¿Fabián Doman despedido de América TV?

Esta mañana de lunes, Fabián Doman tampoco apareció en pantalla. Angel de Brito, conductor de LAM escribió en su cuenta de Twitter “Doman fuera de América. A menos de dos meses del debut y después de las peleas continuas con su producción, el viernes abandonó el aire, y hoy ya no volvió a la pantalla. Ya le ofrecieron a Guille Andino que conduzca el noticiero de la mañana”.

Al mismo momento, Pablo Montagna, declaró: “Doman no esta ni estará hoy en BDA. Acá su palabra: “Ante tu consulta, quería aclararte que no estoy al aire hoy lunes, no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen...”