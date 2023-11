El descargo de Mica Viciconte tras las críticas que recibió por hacer muchos canjes: “Todo tan caro”

Hace días que Mica Viciconte está en el ojo público luego de que circularan los rumores de que la famosa y su pareja Fabián Cubero estarían pasando por una crisis económica lo que les llevó a que se mudaran.

Sin embargo, se supo que la pareja, su hijo Luca y las hijas del exfutbolista se van a mudar a una nueva casa en un barrio cerrado. Por lo que se decía que la famosa estaba vendiendo algunos electrodomésticos de su casa, como son los que ganó en MasterChef.

Mica Viciconte hizo un fuerte descargo para defender su trabajo en redes sociales. Foto: Instagram

No es la primera vez que hace unos meses fue acusada por vender productos que obtuvo por canje. Un tema por el que siempre es criticada debido a que la famosa usa sus redes sociales como fuente de trabajo.

Qué dijo Mica Viciconte sobre las críticas que recibió por vivir de canje

La panelista de “Ariel en su Salsa” utilizó sus historias para hacer un fuerte descargo, pero antes agradeció a las marcas que la acompañan hace muchos años y sobre todo en este momento importante en el que está en plena mudanza.

“Se viene de una semana de mucho cambio y estrés. Pero no quiero dejar de agradecer como siempre a cada una de las marcas que me acompañan y lo hacen muchas desde el día 1 y otras nuevas que apuestan y confían en mi trabajo”, comentó la famosa en un posteo.

El mensaje de Mica Viciconte tras las críticas por los canjes Foto: gentileza Ca

“Me están dando una mano enorme, mudarse es un cambio grande y también cosas que voy necesitando, siempre están. Gracias”, agregó.

Luego en otro posteo habló de las críticas que recibe por los canjes constantes que hace. “A veces recibo comentarios como ‘¿tu vida es un canje?’ Y la verdad es que es feo leer esto porque no perjudico a nadie. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y a veces si una marca me ofrece o yo necesito algo, ¿por qué no ayudarnos entre ambos?”, señaló.

El mensaje de Mica Viciconte luego de recibir críticas por los canjes Foto: gentileza

“Hoy está todo tan caro... A veces, a uno le gustaría tener ese dinero para poder comprarlo y no se puede ya que tenemos otras prioridades. Ojalá podamos estar bien y ayudarnos entre todos, qué tengan un lindo día”, concluyó la famosa.