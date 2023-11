“Somos laburadores”: Mica Viciconte tuvo que aclarar por qué vendió sus muebles

La panelista Mica Viciconte compartió su indignación en redes sociales luego de ver que un medio publicó una noticia en la que se aseguró que atravesaba una mala situación económica junto a su pareja y papá de su hijo, Fabián Cubero. Como fueron por más, también dijeron que la ganadora de uno de los realities más famosos de la TV argentina también vendió su preciado trofeo de MasterChef.

LA DESMENTIDA DE MICA VICICONTE LUEGO DE UNA DESAFORTUNADA NOTICIA FALSA

Mica Viciconte utilizó sus perfiles en las redes para aclarar el porqué de la venta de sus muebles y, además, denunciar las noticias en las que la acusaron de vender su trofeo. “Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón”, arrancó la joven.

Mica Viciconte y Fabián Cubero Foto: Instagram/micaviciconte

“Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”, cuestionó la rubia, mostrando notablemente su enojo.

En esa línea, la mamá de Luca, explicó que el vergonzoso rumor se originó luego de que se conociera que, junto a su familia, buscaban un lugar más pequeño al cual mudarse debido a la fuerte suba del alquiler en su domicilio actual, algo que le puede pasar a cualquier argentino en este contexto.

“Me voy a mudar dentro de poco y hay muchos muebles que no entran o que no van, y se vendieron en su momento”, explicó.

Hacia el final de su exposición, Mica no se guardó lada y compartió una poderosa reflexión. “A veces, el error de muchos es pensar que porque trabajamos en la tele somos millonarios, y ¡no! Somos laburadores”, expresó.

“Tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos”, reconoció y completó: “La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila”.