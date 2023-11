Mica Viciconte y Fabián Cubero son una de las parejas más famosas del país. En el último tiempo había surgido el rumor que estaban atravesando momentos económicos difíciles, pero rápidamente salieron a desmentirlo y ahora se conoce el dato de que se mudaran a uno de los barrios más exclusivos en Nordelta.

El exclusivo barrio donde se mudarán Mica Viciconte y Fabián Cubero

La revista Caras, a través de fuentes cercanas, confirmó que la pareja se mudará a uno de los lugares más caros del país, allí las propiedades llegan a un valor de 6 millones de dólares. Viciconte y Cubero se estaría ocupando de la remodelación de la casa que compraron y estarían atentos a cada detalle para que rápidamente el lugar esté en condiciones para poder hacer efectiva la mudanza.

Recordemos que el exfutbolista y la modelo viven junto a Luca, su primer hijo juntos, e Indiana, la hija mayor de Cubero con Nicole Neumann, por lo que se espera que esta nueva casa cuente con espacio para ambos y para las otras dos hijas del exdeportista con Neumann.

¿Cubero y Viciconte están viviendo una crisis económica?

Tras los rumores de problemas económicos, Mica Viciconte salió a aclarar ante los rumores de que estaría vendiendo algunos de sus muebles, especialmente los electrodomésticos que ganó en Masterchef.

“Quiero hacer esta aclaración. Vi una nota que me parece un papelón, es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes. No estoy en crisis económica. Que estoy vendiendo los premios de Masterchef, tengo un solo trofeo que por supuesto no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, cuánto me pueden dar por un trofeo”.

El exclusivo barrio donde se mudarán Mica Viciconte y Fabián Cubero Foto: instagram/micavicic

“Pero bueno, la cuestión es que me voy a mudar dentro de poco y hay muchos muebles que no entran o que no van. Y se vendieron en su momento” aclaró la pareja de Fabián Cubero, señalando entonces que estas ventas están relacionadas con la mudanza.

El exclusivo barrio donde se mudarán Mica Viciconte y Fabián Cubero Foto: Google

Cómo es el barrio exclusivo de Nordelta

Nordelta está constituido por más de 24 barrios y cuenta con escuelas, centros médicos, shopping para realizar diferentes compras, sectores recreativos como por ejemplo para hacer actividades náuticas y club deportivo.

Las casas son muy grandes y majestuosas; de espacios abiertos y rodeadas de mucha naturaleza. Pueden ir desde los 200 m² a los 2500 m², y están valuadas entre los 300 mil y los 6 millones de dólares.