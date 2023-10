Mica Viciconte salió al cruce tras ser cuestionada en redes por su físico

Mica Viciconte hizo una larga carrera luego de ser participante de “Combate”, trabajó en numerosas obras de teatro, en programas de TV y logró poco a poco conquistar al público y pisar fuerte en el mundo artístico. Por otro lado, formó una hermosa familia con el exjugador de fútbol Fabián Cubero y en sus redes sociales comparten distintos momentos que viven en el hogar.

Criticaron duro a Mica Viciconte.

La modelo comparte sus rutinas diarias de cuidado del cuerpo, cambios de looks que se realiza, sus días en el trabajo como panelista del programa “Ariel en su salsa”, practicando deportes, jugando con su hijo Luca, fruto de la relación con su esposo Fabián Cubero.

Mica Viciconte hizo frente a las críticas de sus seguidores

En esta oportunidad, Mica, recibió un comentario poco feliz e invasivo, un seguidor le dijo: “¿qué te hiciste en la nariz? Viciconte, no dudó en responderle y ponerlo en su lugar: “Aclaro no me hice nada y si me hubiese pasado, nada. Mi nariz es la que tengo y me acepto”.

Mensaje de un seguidor a Mica Viciconte Foto: instagram

La modelo, por otro lado, recibió miles de mensajes elogiando su look: “Bella como siempre”, “Hermosa”, “Guauuuu qué linda”.

Mica Viciconte siguió bromeando luego del comentario del seguidor y compartió un video mostrando el perfil de su nariz.

Mica Viciconte conquista con su nuevo cambio de look

Mica Viciconte deslumbró a sus seguidores en Instagram con un nuevo cambio de look, la modelo mostró que pasó por la peluquería y volvió al color rubio y lo compartió en redes: “Los cambios son buenos así que VOLVIÓ EL RUBIO”.

La influencer conquistó a todos con su cambio y sus fans no dudaron en dejarle distintos mensajes aprobando su nuevo look: “El rubio más hermoso, volviste a tu típico color”, “Sos única. Una mujer auténtica y dulce. Sé Feliz”. La famosa es muy querida por sus más fieles seguidores.