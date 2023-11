La reacción de Nicole Neumann al ver a Indiana en otra boda con Fabián Cubero y Mica Viciconte

Tras anunciar su compromiso en enero de 2023 y luego de varios meses de preparativos, finalmente Nicole Neumann se casó por civil con Manu Urcera el pasado miércoles 8 de noviembre en una bodega ubicada en Neuquén.

La ceremonia íntima a la que asistieron familiares y amigos de la pareja. Ahora se espera el gran festejo que será el próximo 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, más allá de la felicidad por unir su vida para siempre al piloto de autos, la modelo solo pudo disfrutar de la celebración con dos de sus tres hijas.

En el civil estuvieron presentes Allegra y Sienna ya que Indiana, su hija mayor y con quien estuvo distanciada varios meses, no asistió a la celebración en Neuquén. A pesar de que hubo un acercamiento entre la modelo y su primogénita.

Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Foto: Instagram/nikitaneumanno

Qué dijo Nicole Neumann al ver a Indiana en otro casamiento

La primera noticia que trascendió fue que Indiana no asistió porque tenía obligaciones escolares. “Indiana no va porque, según pudimos saber, está todo mejor con su madre, pero tiene que estudiar para rendir varios exámenes y no puede ausentarse de sus clases escolares. Al menos ese es el motivo ‘público’ de su no presencia en el civil”, había informado Laura Ubfal.

Indiana Cubero y Mica Viciconte en un casamiento Foto: Nicole Neumann

Sin embargo, el fin de semana Mica Viciconte compartió varias imágenes en donde aparece Indiana junto a ella y su papá en un casamiento. Lo que generó el enojo de la top model ya que su hija mayor no estuvo en el momento más importante de su vida, pero si fue a otra boda.

La reacción de Nicole Neumann a las fotos de Indiana Cubero en otro casamiento Foto: gentileza papar

La modelo publicó una historia en su Instagram donde hace alusión a un meme relacionado con los signos del zodíaco y en el que muestra sus sentimientos. En la imagen se ve la comparación de Escorpio cómo es por fuera (en color negro) y cómo es por dentro (en color rosa).