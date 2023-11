Rumores de crisis económica y venta de muebles: Mica Viciconte les respondió a todos

Mica Viciconte comparte su día a día en redes sociales y expresa sus puntos de vista o situaciones que le tocan vivir; en su Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, podemos observar fotografías y videos de momentos en familia; juegos con su pequeño hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero; tips de gimnasia o de alimentación.

En una de sus últimas publicaciones, la modelo se mostró muy enojada e indignada debido a que un medio periodístico indicó que se encontraba en una situación de crisis económica y que por eso estaba vendiendo su premio de Masterchef.

Mica Viciconte al enterarse de lo que estaba sucediendo, decidió hablar y contar su versión de los hechos desmintiendo rotundamente la crisis financiera: “Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón. Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”

Y contó: “Me voy a mudar dentro de poco, y hay muchos muebles que no entran o que no van, y se vendieron en su momento. La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila”.

La modelo salió a desmentir que junto con su pareja Fabián Cubero atraviesan problemas económicos; ya que había rumores de que la pareja estaba vendiendo los premios que la famosa ganó en MasterChef. Por lo que Mica Viciconte no dudó en salir a aclarar el tema.

“A veces, el error de muchos es pensar que porque trabajamos en la tele somos millonarios, y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos. Pero no inventen, no tengo crisis económica” indicó Mica Viciconte a través de sus redes sociales.