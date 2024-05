El video de Flor de la V y el Turco Naím que se viralizó luego del escándalo: “No te hagas la...”

Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naím, es un actor, humorista, empresario y músico argentino de 57 años, que saltó a la fama en la década de los 90, tras sus participaciones de comedia en Videomatch, el programa de Marcelo Tinelli.

El Turco Naim y la separación de Emilia Attias.

En esta oportunidad, el Turco Naím se encuentra en el centro del mundo del espectáculo, debido a su separación de Emilia Attias, la actriz argentina. Ellos habían comenzado su relación en 2005 y cuatro años más tarde reforzaron su amor, a través del casamiento, y en 2016 ya eran una familia ensamblada con el nacimiento de Gina, su única hija.

Emilia Attias y El Turco Naím tomaron la decisión de separarse.

Tras 19 años de relación, la pareja decidió que lo mejor era separarse. Primero, lo confirmó Yanina Latorre en LAM (América) y luego los protagonistas de la historia, realizaron un comunicado para sus fanáticos y para descartar dudas.

Frente a la inesperada separación, surgieron rumores de los motivos que habrían terminado con la relación de casi 20 años. Uno de ellos fue que el Turco Naím habría engañado a Emilia Attias con Flor de la V, su amiga.

Hay rumores de que el Turco Naím habría engañado a Emilia Attias con Flor de la V

Tras el escándalo, el video de Flor de la V y el Tuco Naím que se volvió viral

En esta oportunidad, se viralizó uno de los primeros encuentros de Flor de la V y el Turco Naím en la televisión argentina. Se trata de un sketch para “Ritmo de la noche” (Telefe) y que data de la década de los 90, en el cual el Turco interrumpe al entrevistado, en este caso a Flor de la V, a través del canto de diversas payadas.

Cuando Flor de la V comentó en la entrevista que no tenía novio, apareció el Turco Naím y comenzó a recitar: “Te conozco caramelo, te conozco vampiresa, sos como el chocolatín Jack, venís con una sorpresa… Va con onda latinoamericana, va con onda Florencia, no me gusta a mí la Flopi y lo digo con ahínco, no te hagas la Cenicienta que calzas 45… Qué hermosa mujer, la verdad tiene razón…”.