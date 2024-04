La empresa de zapatos de Guillermina Valdés tiene una deuda millonaria con el Banco Central

Según se dio a conocer de manera pública en varios medios, Guillermina Valdés tendría una deuda millonaria con el Banco Central de la República Argentina. La cifra correspondería a Valdez, la empresa de zapatos que tuvo con su ex socio Fabián Paz.

Según confirmó TN Show, la empresa de Guillermina Valdés llamada PazValdez S.A le rechazaron 62 cheques y tiene una deuda que asciende a los $64.240.797,94. Al respecto, la ex de Marcelo Tinelli salió a hablar y aclarar su situación.

Sobre deuda de Valdez shoes. Foto: instagram

Al parecer la actriz recaudó mediante crowdfunding la cifra récord de 75 mil dólares para la producción de zapatos, pero los inversores jamás recibieron el 10% anual fijo que les correspondía por haber colaborado con la causa.

Agustina Casanova junto con Guillermina Valdes y Fabian Paz, socios en Valdez.

Un damnificado habló con el portal Detrás de las historias y relató: “Recuerdo que Gullermina no respondía en Instagram, no había manera de encontrarla. Fue complicado. Casi por llegar a juicio, los abogados de ella y los nuestros se reunieron para poder saldar todo”. Como si todo esto fuera poco, según se supo Marcelo Tinelli habría tenido un cargo directivo dentro de la empresa durante algún tiempo.

El descargo de Guillermina Valdés sobre su deuda millonaria

En su cuenta de Instagram, con más de 2.6 millones de seguidores, Guillermina Valdés se defendió: “Ante información sobre mi situación financiera vinculada con cheques impagos, deseo aclarar que en forma personal no he suscripto ningún título que no haya sido debidamente acreditado por su depositante”.

Además, la modelo confirmó que la empresa pasó por un mal momento: “PazValdez S.A, de la que soy integrante como socia, atravesó hace un tiempo una difícil situación financiera que le impidió atender en tiempo oportuno compromisos asumidos mediante el libramiento de cheques que a esta fecha han sido todos cancelados a sus tenedores”. Para cerrar, sentenció: “La prueba más fidedigna de lo que digo es que no existió, ni existe en la actualidad, ningún juicio que involucra ya sea a la empresa, como a mí, en forma personal”.