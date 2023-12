Marcelo Tinelli opinó sobre la relación de Guillermina Valdés, su expareja, y Joaquín Furriel.

En una reciente entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre Joaquín Furriel, la actual pareja de Guillermina Valdés, con quien el conductor mantuvo una relación hasta el 2022.

Ante la pregunta sobre si aún son vecinos con su expareja, Tinelli respondió afirmativamente: “Sí, sí, Guille todavía está en el edificio con Lolo”. El conductor reveló que aún comparten espacios comunes, como el gimnasio, debido a la presencia constante de su hijo de 9 años, quien “sube y baja permanentemente”.

Las fotos de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli juntos, celebrando el cumpleaños número 9 de su hijo Lorenzo.

Marcelo Tinelli habló sobre Joaquín Furriel y llenó de elogios a Milett Figueroa, su nueva novia

Cuando le preguntaron específicamente sobre Joaquín Furriel, Tinelli fue claro al decir que no se lo ha cruzado en el edificio: “No lo he visto nunca”. Sin embargo, destacó que las veces que ha tenido encuentros con el actual novio de Guillermina, la relación ha sido positiva: “Pero las veces que lo he visto al novio de Guille ha sido muy buena onda conmigo, sin haber estado de novio con ella”, dejando claro que no hay rencores.

Guillermina Valdes y Joaquín Furriel, muy enamorados en sus primeras vacaciones juntos. (Instagram Guillermina Valdes)

Marcelo Tinelli no escatimó elogios para Joaquín Furriel, especialmente en su carrera como actor: “Por supuesto que conmigo va a tener la mejor siempre, lo admiro como actor además”. De esta manera, Tinelli demostró que, a pesar de las circunstancias, mantiene una actitud respetuosa y admirativa hacia el actual compañero de vida de su ex pareja.

En un giro inesperado, Tinelli reveló su enamoramiento por Milett Figueroa, una modelo peruana a quien conoció en la pista del Bailando 2023 (América TV). “No fue algo buscado, me encontré con una mujer hermosa y maravillosa”, confesó el conductor.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa Foto: NEGRO_LUENGO

Marcelo expresó su profundo sentimiento hacia Milett: “Siento que la conozco de otra vida, la verdad es que sí, estoy muy enganchado, muy enamorado de ella, me enamora todo de ella”.

Este es el nombre completo de Milett Figueroa.

Además, el conductor compartió que Figueroa conoció a su familia, marcando un paso importante en su relación. Sin dudas, la vida sentimental de Marcelo Tinelli sigue siendo un tema de interés público, y su apertura sobre sus sentimientos y relaciones personales ha generado aún más atención en el mundo del espectáculo argentino.