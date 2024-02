Santiago del Moro rompió en llanto al ver un video de Silvina Luna en Gran Hermano 2024.

En una noche especial marcada por el romance y los recuerdos, la casa de Gran Hermano se iluminó con la chispa de San Valentín. El reality show dedicó una parte de su programación para rememorar los afectos y las relaciones que han florecido entre sus participantes a lo largo de las ediciones pasadas.

Bajo la mirada atenta de Santiago del Moro, las pantallas se llenaron de imágenes que capturaron los besos robados, los abrazos apasionados y los gestos de amor que han dado forma a la historia de Gran Hermano en el país. Sin embargo, entre todas esas historias, una en particular resonó profundamente en el corazón del conductor: la de Silvina Luna.

La producción del programa había preparado un montaje especial para la ocasión, destacando los momentos más románticos que se habían compartido dentro de la casa más famosa del país. En medio de esa recopilación de recuerdos, surgió un fragmento que atrapó la atención de todos: Silvina Luna junto a Pablo Heredia. En una escena íntima, ella se acercó a él mientras estaba sentado en la cocina y le confesó con suavidad al oído: “Estoy enamorada de vos”. Este video revivió el romance que ambos protagonizaron durante su estadía en el programa, una relación que, una vez fuera de la casa, se transformó en una duradera amistad que ha perdurado a lo largo de los años.

Silvina Luna tuvo una participación muy recordada en la segunda edición del reality.

El impacto emocional de estas imágenes no pasó desapercibido para Santiago del Moro, cuyos ojos se llenaron de lágrimas al presenciar el relato de este romance televisivo. Con la voz entrecortada por la emoción, el presentador compartió un momento de vulnerabilidad con la audiencia, confesando: “No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina. Ella tiene que ver con la historia del programa”.

La historia de amor de Silvina Luna y Pablo Heredia

Durante la segunda edición del reality, una joven Silvina Luna llena de sueños conoció a Pablo Heredia dentro de la famosa casa. La modelo enseguida se enganchó con él y empezó una breve historia de amor, tal como quedó en evidencia en el video que publicaron en el programa.

El posteo de despedida de Pablo tras la muerte de Silvina. Foto: Instagram

Sin embargo, las cosas no terminaron bien. Heredia decidió comenzar un vínculo con Alejandra Martínez, antes de abandonar la casa de Gran Hermano. Cuando se conoció la triste noticia del fallecimiento de Silvina, Pablo fue uno de sus excompañeros del reality que aprovechó para enviarle un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales.