“Creer o reventar”: El llamativo sueño que tuvo el hermano de Silvina Luna antes de la detención de Lotocki

En las últimas horas, Aníbal Lotocki fue arrestado después de ser formalmente acusado por el homicidio de Rodolfo Cristian Zárate. En respuesta a esta noticia, Ángel de Brito se puso en contacto con Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, quien compartió con el presentador de “Los Ángeles de la Mañana” una historia que De Brito describió como “increíble pero cierta”.

“Hablé con el hermano de Silvina Luna, con Ezequiel, que no lo podía creer. Pero me decía que hay que ser cautos, porque esto ya pasó, antes estuvo detenido y después salió porque estaba a derecho”, comenzó relatando De Brito este miércoles en su programa sobre el sentimiento de Ezequiel al ver la detención de Lotocki.

Qué soñó el hermano de Silvina Luna

“Y en un momento me dice ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy?’ Y me cuenta que hoy se despertó de madrugada llorando, muy angustiado, y había soñado con Silvina”, explicó el conductor.

Luego detalló haciendo referencia al sueño de Ezequiel: “Dice que me lo cuenta porque ni él lo puede creer. Ahora lo vive como un mensaje (de Silvina) porque a la tarde pasó todo esto”.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel Foto: gentileza

“Se acostó normal, como cualquier día, seguramente habrá estado viendo todo lo que pasó con Lotoki también, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado, llorando, y no podía controlarlo, y después vino todo lo que ocurrió durante el día, es increíble, es creer o reventar. Pero esto le pasó a Ezequiel hoy”, cerró.

Qué significa soñar con alguien que falleció

Soñar con alguien que falleció, como el caso del hermano de Silvina Luna, puede tener diferentes interpretaciones y significados. Esto puede depender de las circunstancias y emociones presentes en el sueño, así como de las creencias y experiencias personales de la persona que lo tiene. Aquí hay algunas posibles interpretaciones: