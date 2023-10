El tierno homenaje del hijo de Gustavo Conti y Ximena Capristo para Silvina Luna.

El pasado 31 de agosto, Silvina Luna falleció tras una angustiosa lucha que se prolongó durante casi tres meses. Su círculo íntimo continúa manteniéndola en su memoria y la recuerda constantemente, incluyendo a sus antiguos compañeros de Gran Hermano.

El hijo de la pareja nacida en Gran Hermano piensa hacerle un homenaje a Silvina Luna.

Gustavo Conti y Ximena Capristo brindaron una entrevista en Todo Pasa y revelaron algunos detalles de la relación familiar que tenían con ella. “La partida de Silvina afectó a todo el país. Éramos familia. Fue una cagada”, señaló con pesar el exparticipante de Gran Hermano.

“Una pérdida horrible, nosotros la verdad que la sufrimos un montón, los últimos tiempos que ella estuvo internada tuvimos la posibilidad de poder ir a verla. Nos despedimos de alguna forma”, señaló Ximena.

Sin embargo, su marido apuntó que no fue su caso. “Yo no me quise despedir, pensé que salía. No me entra hoy en la cabeza. Ella no estaba bien, pero decía que iba a salir adelante”, recordó con mucho dolor.

El mensaje que Silvina Luna les dejó Ximena Capristo y Gustavo Conti

“Nos juntó, nos quería hablar a los dos, y nos decía que no nos peleemos. Fue una gran pérdida y la extrañamos un montón”, comentaron ante el pedido que les hizo su amiga tiempo antes de morir.

Más adelante en la charla, Conti marcó que los dos sienten que está de viaje, ya que era algo que Silvina acostumbraba a hacer cuando el cuerpo se lo permitía. “Para mí está de viaje y ya va a venir. La sueño, y aparece en mi teléfono, y aparece en canciones... la pienso más ahora que antes, ¿viste? Está presente y con nosotros”, expresó conmocionado.

“Hasta para nuestro hijo está presente”, reveló Ximena, justo antes de contar el homenaje que Félix pensó para Silvina. “La otra vez me dice: ‘Mami, ahora cuando haga un gol se lo voy a dedicar a Silvina’”, contó emocionada.

Gustavo sumó el dato de que su hijo les preguntaba todos los 80 días que duró la internación cómo estaba ella. “Salía del colegio, se subía al auto y me preguntaba: ‘¿cómo está Silvina?’”, compartió.