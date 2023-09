Revelaron por qué Silvina Luna quiso operarse con Aníbal Lotocki: “Todo empezó por una foto”

La muerte de Silvina Luna conmovió a todos los miembros del espectáculo y a sus seguidores. Desde hace muchos años que la modelo luchaba contra una insuficiencia renal que desencadenó en varios problemas de salud que provocó su fallecimiento el 31 de agosto.

Historias de engaños y sufrimientos: los romances de Silvina Luna Foto: Instagram

La famosa llevó una lucha judicial contra Aníbal Lotocki, el médico que le realizó una cirugía estética en 2011, y en donde señaló la modelo que le inyectó metacrilato, la sustancia que le produjo las complicaciones en su salud durante muchos años.

Después de dos semanas de su muerte, Ángel de Brito habló con Ezequiel Luna, el hermano de la modelo y quien le acompañó en todo el proceso de su enfermedad, y contó en LAM como fue el momento en que la famosa decidió operarse.

El momento en qué Silvina Luna decide realizarse una cirugía estética

“Ezequiel desconoce quién le recomendó a Aníbal Lotocki. Esa es una de las dudas que tenemos todos, se lo preguntamos a Silvina acá y no lo quiso decir. Dijo que había sido una compañera de trabajo. Ezequiel cree que alguna de sus amigas lo debe saber, pero a esta altura es más anecdótico que otra cosa” comenzó su relato Ángel de Brito en LAM.

Luego contó más detalles de la conversación que tuvo con el hermano de la modelo: “Él la llevó al consultorio de Lotocki, fue el que la acompañó. Él se resistía a que Silvina se haga esa intervención”, comentó.

“Me dijo ‘todo empezó por una foto que salió en una de las revistas más conocidas en donde Silvina se vio y no le gustó’”, detalló el conductor.

“Silvina se había obsesionado con mejorar esa parte de su cuerpo, que era su cola y no le gustaba, y que había recibido críticas no sabe de quiénes. Ahí, tuvieron una charla, pero me dijo ‘era mi hermana mayor y en un momento hizo lo que quiso y yo la acompañé’”, expresó el Ángel de Brito.