La esposa de Aníbal Lotocki confesó que leyó el libro de Silvina Luna

Tras el fallecimiento de Silvina Luna, mucho es lo que se ha dicho sobre Aníbal Lotocki, además de que se han hecho sentir los pedidos de justicia y las manifestaciones tanto en los medios como frente a su casa. Pero si algo ha quedado más que evidente es el apoyo que el cirujano recibe por parte de su esposa, María José Favarón.

En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), Favarón hizo una especie de “catarsis”, como lo denominaron en el programa y habló sobre la situación que están viviendo tanto el cirujano como ella.

“Estamos mal, ¿qué te voy a decir? Aparte, creo que nadie se merece lo que nosotros... me refiero a esto, me refiero a la persecución, me refiero a las amenazas... esto no está bien”, aseguró.

Luego agregó: “Él siempre se presentó donde se tuvo que presentar, siempre declaró donde tuvo que declarar, siempre habló, siempre estuvo a derecho. Siempre hizo todo lo que tenía que hacer, lo que la ley dice”.

La esposa de Aníbal Lotocki y el libro de Silvina Luna

Durante la nota, Favarón señaló: “Me parece muy injusto todo esto, y con esto no digo que no me duele en el alma lo que le pasó a Silvina, porque me duele en el alma, realmente”.

Para sorpresa de los presentes, la esposa de Lotocki aseguró que estaba leyendo “Simple y Consciente”, el libro escrito por Silvina Luna y donde cuenta parte de su vida y su lucha por los temas de salud.

Silvina Luna y su libro "Simple y Consciente"

“Leí el libro de Silvina. Me sensibiliza mucho. No lo terminé todavía”, explicó, revelando lo que más la ha impresionado del escrito: “Las similitudes de lo que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella”. Y sumó: “¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”.

Más allá del libro, Favarón también habló sobre Ezequiel, el hermano menor de Silvina y quien estuvo junto a ella en los momentos más complicados. “No lo conozco, pero el dolor de Ezequiel... yo sé lo que es perder una hermana. Perdí hace un año y la gente festeja que yo hace un año haya perdido a un ser querido. Hay una locura social muy grande. Y realmente pienso en Ezequiel desde ese lugar, desde el hecho de perder una hermana y me duele mucho, y ojalá algún día, no sé en qué momento o en qué situación, pueda sentarme con él”.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel Foto: gentileza

“Realmente pienso mucho en él y sé que ha quedado solo, claramente”, sentenció la esposa de Lotocki.

Sobre qué habla el libro de Silvina Luna

Luego de la dolorosa noticia de su muerte, muchas personas quieren obtener su libro para tener acceso a las reflexiones y enseñanzas de vida que dejó plasmado en su obra.

Este libro fue publicado en el año 2022 por la editorial Vergara, tiene 145 páginas y se puede conseguir en algunas librerías del país. Tras el fallecimiento de Luna, el libro se agotó en formato físico, pero se puede conseguir en su versión digital y en páginas webs, además de que ha vuelto a entrar a librerías.

El libro de Silvina Luna Foto: gentileza

“La mujer que vas a descubrir en este libro no es solamente la que crees conocer, sino la heroína de carne y hueso que atravesó experiencias fuertes que algunas veces la derribaron, pero siempre se levantó”, expresa Silvina Luna en sus propias palabras.

El libro tiene una serie de frases - algunas desgarradoras - sobre lo que fue para Silvina enfrentar sus problemas de salud, además de la fama y su vida personal.